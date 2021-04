Son hombres el 80 % de suicidas en Chihuahua

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- El 80 por ciento de los suicidios en la capital son realizados por hombres, informó la directora del Centro de Atención y Prevención Psicológica (Cappsi), Rosa María Hernández, de acuerdo con las cifras que le proporcionan la Fiscalía General del Estado (FGE), que también está relacionado a que acuden menos a terapia o solicitan algún tipo de ayuda.

Recordó que el cierre del año pasado en la capital, fue de 95 suicidios y en 2019 fueron 104 incidentes consumados.

Del total de suicidios, el 82 por ciento fueron varones y 18 por ciento mujeres. Las edades del año pasado y este son de entre 18 y 26 años que representan un 26 por ciento.

En cuanto a la atención en el Cappsi, el 60 por ciento son mujeres y 40 por ciento hombres, dentro de los cuales se realizan en grupos reflexivos, donde muchos no conocen la violencia ni la identifican, así como conductas, lo que afectan a su pareja y familia. “Con esto, empiezan a cambiar. También los grupos de Justicia Cívica, menores infractores por medio de los jueces cívicos, nos mandan a las personas. Es Importante que ellos entiendan porqué se comportan así, cómo cambiar, detener y romper las conductas y no llegar a una delincuencia mayor y problemas mayores”, manifestó la especialista, quien advirtió que es necesario optar por terapias para no llegar a consecuencias como suicidio, que es posible evitar siempre y cuando se trate.

La causa principal es la depresión, que fue uno de los padecimientos más comunes durante el 2020, que si no se atiende a tiempo puede desencadenar en otros trastornos e incluso intentos de suicidio.

De acuerdo con información emanada de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad.

Se trata de un trastorno mental frecuente que se diferencia de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales ante los problemas de la vida cotidiana; tiene mayor incidencia en mujeres que hombres y es una de las principales causas detonantes de la conducta suicida

Aclaró que en el 2020 se tuvo más de ocho mil consultas, las cuales continúan de manera virtual fuera de las oficinas, actualmente están en escuelas a distancia. Para este 2021, se espera tener más de 400 mil alcances a través de las redes sociales como Facebook, que es importante para las pláticas preventivas, asesorías y terapias.

