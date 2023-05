¿Son necesarios los zapatos en los bebés?

Chihuahua, Chih.- El pie de un niño está en continuo crecimiento y formación, por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua aconseja a los derechohabientes sobre la correcta elección y uso de calzado en infantes, ya que es fundamental para favorecer un correcto desarrollo.

Valentín Luna Domínguez, ortopedista adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 01, Morelos, destacó que los bebés no necesitan usar zapatos hasta que comienzan a caminar, no tienen que usar calzado durante los primeros meses de vida, ya que esto les permite desarrollar adecuadamente la musculatura y la estructura de sus pies.

Además, los infantes tienen una mayor sensibilidad táctil en los pies, lo que les ayuda a explorar el mundo que los rodea, enfatizó.

“El uso temprano y prolongado de zapatos en bebés podría afectar negativamente el crecimiento y la formación de los pies, causando deformidades como dedos en garra o pies planos. Por esa razón, se recomienda que los bebés utilicen calcetines o medias antideslizantes para mantener sus pies protegidos y calientes", puntualizó.

Asimismo, Luna Domínguez emitió las siguientes recomendaciones:

• Nunca calzar al niño antes de que empiece a caminar.

• Los zapatos deben cambiarse con frecuencia por otros más apropiados para el tamaño del pie, nunca deben quedar ajustados.

• La punta del zapato debe ser ancha y larga, para que los dedos se puedan mover libremente.

• Andar descalzo por terreno irregular favorece el desarrollo del niño.

• No usar zapatos con soportes plantares estándar (plantillas), si se utilizan deben realizarse a la medida.

• El calzado debe de ser de materiales transpirables y pieles flexibles.

• No debe molestar al uso, aunque sea nuevo.

• La suela debe de ser lo suficientemente flexible para permitir la movilidad de las articulaciones.

El IMSS exhorta a los padres de familia a seguir las pautas y recomendaciones para el cuidado de nuestros hijos. Recordando que lo más importante es garantizar la salud y el bienestar de los derechohabientes.