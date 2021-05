Son puras habladurías de los abogados de Duarte: Consejero jurídico

Chihuahua, Chih.- El consejero jurídico del gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés, expresó que la defensa del ex gobernador César Duarte Jáquez no tiene posibilidad alguna de poder recuperar los bienes decomisados al ex gobernador César Duarte Jáquez, ya que el amparo que promovieron para dicha acción legal, quedó sin fundamento hace apenas unos días.

“No tienen ningún tipo de acción legal en ese sentido, el amparo ese que mencionan ya está sobreseído por el Juzgado de Distrito si más no recuerdo como el 17 de mayo, pues es pura habladuría de los abogados del ex gobernador”, declaró.

El amparo referido por el consejero jurídico, perdió vigencia el 19 de mayo del presente año a través de una audiencia que encabezó el Juez décimo séptimo de Distrito en el estado.

Ante esto, el representante legal del poder ejecutivo comentó que no existe tal posible recuperación de activos de bienes, una vez que el amparo fue sobreseído.

Respecto a que a los representantes legales del ex gobernador comentaron que no se les brindaba información sobre la cantidad de bienes que le habían sido incautados, Espinoza Cortés explicó que esa información solamente la podría proporcionar la Fiscalía General del Estado.

“Ellos como abogados sabrán las acciones que pueden tener en dado caso pero no es cierto, no han solicitado ninguna información ni de ninguna manera, ellos las acciones que han interpuesto, todo lo que han interpuesto contra todos los actos, sean órdenes de aprehensión, de cualquier naturaleza, todos los han perdido, inclusive este que mencionan con la intención de que van a recuperar los bienes”, puntualizó.

Por su parte, el fiscal general César Peniche Espejel, comentó que tienen confianza en el contenido y la forma en que se integraron las carpetas de investigación, ya desde que iniciaron con cada una de ellas, lo hicieron conforme a lo dictado en la ley.

“La Fiscalía General del Estado desde el primer momento ha actuado con apego a la ley, nosotros confiamos en el contenido y en el fundamento que está en cada una de las carpetas de investigación y desde luego en todos los actos jurídicos y todos los datos procesales que se han desarrollado en torno a los temas vinculados con la corrupción”, comentó.

Peniche Espejel comentó que como dependencia, dan por hecho que los actos de investigación y de seguimiento a las actuales carpetas de investigación van a continuar y que deben prevalecer porque es una consecuencia lógica de la aplicación de la ley.

“Si por alguna circunstancia existiera la tentación de modificar esas resoluciones, pues necesariamente significa una distorsión de lo que establece la ley”, citó.