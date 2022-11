Sorprende a fans concierto ánime

El concierto denominado “Anime Symponic Experience” que se realizó el pasado fin de semana en el Teatro de los Héroes, causó gran emoción entre los fanáticos de la animación japonesa, al hacer uno de los mejores espectáculos de este género, que diariamente aumenta su popularidad entre chicos y grandes.

La presentación estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Ambach, que interpretó 24 melodías de openings y endings de series muy conocidas, modernas y las clásicas muy conocidas por los llamados “otakus”, además de tener una pasarela cosplay muy atractiva por el profesionalismo de los diseños y modelos.

La orquesta fue acompañada de J-Rock o Rock Japonés Kinzoku Souls きんぞく, compuesta por Fernanda Martínez en la voz; Fabián Maldonado, guitarra solista; Beto Rodríguez, guitarra rítmica; Gabe Rose, bajo y Jorge Legarda en la batería.

Ellos dieron un toque muy especial por su especialidad en este tipo de melodías y se han consolidado como una agrupación muy importante de este género.

Interpretaron canciones muy populares de ánimes de los años 80s, 90s, los 2000s y otras novedosas.

El set list fue compuesto por “We Are” de One Piece, “Atrápalos Ya” de Pokémon, “El Poder Nuestro Es” de Dragon Ball Z, “Luz de Luna” de Sailor Moon, 1/3 de No Junjou Na Kanjou, “Zenzenzense” de Kimi no Na Wa, “Haruka Kanata” de Naruto, “Butterfly” de Digimon, “Blue Bird” de Naruto, “Again” de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, “Mi Corazón Encantado” de Dragon Ball GT, “The Hero” de One Punch Man (versión instrumental), “Gurenge” de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer.

Intermedio con la pasarela de Cosplays y oportunidad para la gente de ir a comprar artículos en lobby del teatro.

Posteriormente el segundo acto lo compusieron “Lilium” de Elfen Lied, “Agape” de Yuri!!! On Ice, “Robotech” de Robotech, “Chala Head Chala” de Dragon Ball Z, “A Cruel Angel’s Theme” de Evangelion, “Unravel” de Tokyo Ghoul, “Zankyou Zanka” de Kimetsu no Yaiba, “This Game” de No Game no Life; el clímax máximo llegó casi al final con la icónica “Pegasus Fantasy” de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco y finalizaron con “Shinzo Wo Sasageyo” de Shingeki no Kyojin o Attack of Titans.

Esta es la segunda gran producción de la organización chihuahuense con la orquesta Ambach después de la celebración del Concierto Pop Sinfónico que se realizó el pasado 4 de septiembre.

Debido al gran éxito y aceptación, que se robó los corazones del público asistente y los autodenominados “otakus”, se espera que haya más espectáculos como éste, así como apoyos de los empresarios y los gobiernos locales, ya que el talento fue demostrado, así como el gusto del público por este género de música y animación.

