Sorprenden obras de Jorge Marín

Las ocho esculturas de bronce del artista mexicano Jorge Marín, que fueron instaladas a las afueras de Museo Cultural Casa Chihuahua llamaron la atención de los chihuahuenses, quienes aprovecharon para tomarse fotografías con esta exposición.

Estas obras de arte fueron traídas gracias a la Fundación Jorge Marín, la cual se creó para preservar y proteger la obra de este escultor, que buscan mantenerlo posicionado en el ámbito artístico a nivel mundial y, al mismo tiempo, realizar propuestas de índole social que involucren el arte como un medio para invitar a la reflexión, a la interacción, y con ello contribuir para reestructurar el tejido social.

Desde hace más de siete años, ninguna exposición había pisado suelo mexicano, por lo que se eligió Chihuahua y los alrededores del museo para regresar y continuar con la promoción de estas obras de arte.

Mañana jueves 16 de julio, la directora de la fundación dará a conocer los pormenores de la exhibición, la cual tendrá una modalidad virtual con descripciones importantes de la historia de ellas, así como la trayectoria de Marín.

No obstante, mientras no haya cambios en el semáforo sanitario por la contingencia sanitaria del Coronavirus, no habrá inauguración oficial ni invitación formal a ver las esculturas. Por su puesto, que una de las obras más icónicas "Alas de México" se encuentran y siempre son un referente para las fotografías, principalmente en la Ciudad de México.

Jorge Marín tiene más de 30 años de trayectoria y es uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México. Ha incursionado en diferentes dimensiones escultóricas, que abarcan desde la miniatura hasta la escultura monumental, formato que ha exhibido tanto en estados de la República Mexicana como en el extranjero, apoderándose del espacio público, generando un diálogo inédito entre la obra de arte y el espectador.

Sus obras atestiguan el movimiento de millones de mexicanos y han incorporado el arte a la vida cotidiana. Ha participado en más de 300 exposiciones colectivas e individuamente, su obra ha sido expuesta en museos de países como Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Hungría, Rumania, Rusia, Letonia, Turquía y Azerbaiyán; en países asiáticos como Singapur, Indonesia, China, Hong Kong, Tailandia, Kuwait, Líbano y Emiratos Árabes Unidos; con presencia también en el continente americano, exponiendo en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala y, por supuesto, México.

Su obra Alas de México acumula miles de kilómetros por el mundo y ha sido instalada de forma definitiva en 13 ciudades de 3 continentes. Además, esta obra se ha exhibido temporalmente en más de 20 importantes urbes de las más diversas latitudes.