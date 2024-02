Sostendrán reunión SEYD y el rector de la UACH

Foto: Especial

Chihuahua, Chih.- La titular de la Secretaría de Educación, Sandra Gutiérrez, informó que se han mantenido al tanto durante el presente semestre de la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el tema de la interposición de amparos por parte de alumnos y dada la gratuidad que desde la federación se prevé para los estudiantes, algo que sin embargo ha afectado las finanzas de la Universidad.

La titular de Seyd comentó que respetan la autonomía de la universidad y han mantenido reuniones para tratar este tema.

“La Universidad tiene su grado de autonomía muy puntual, sin embargo la semana anterior nos reunimos con el rector, el maestro Luis Rivera Campos en dos ocasiones. Así lo haré el próximo lunes regresando de Ojinaga en que estaré en un evento y vamos a ver cómo va avanzando la situación”, expresó.

Sobre la posibilidad de generar algún apoyo por parte del nivel estatal ante la situación que atraviesa la universidad detalló que necesitará tener la actualización en la situación de los alumnos para poder emitir una respuesta.

Por su parte la Universidad informó que durante el viernes pagaron un total de mil 053 estudiantes su inscripción como parte de una jornada extraordinaria. No obstante aún no se tiene la cifra exacta de cuántos de ellos eran alumnos amparados ya que algunos de quienes pagaron están estudiantes que solicitaron prórroga, o simplemente no habían podido realizar este trámite.

Actualmente son un total de mil 274 los alumnos que han interpuesto un amparo y cada uno de ellos enfrenta una situación distinta, a algunos de ellos ya se les otorgó suspensión. Fue sólo durante el pasado viernes que las cajas únicas se abrieron para este proceso, sin embargo este lunes no será el caso.