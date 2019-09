Sostienen reunión invasores de casas de PCE con funcionarios estatales

Chihuahua.- Un grupo de aproximadamente 120 personas acudió a una reunión con funcionarios estatales para abordar el problema de la falta de oportunidades para adquirir una vivienda. La mayoría de los asistentes habían invadido casas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado pero optaron por dejarlas para no enfrentar consecuencias legales.

Las personas esperaban sostener un encuentro con el gobernador del Estado, Javier Corral, pero en su lugar fueron recibidos por el encargado de la Oficina de la Secretaría Particular y un representante de Coesvi.

Les informaron que la propuesta es que opten por otras alternativas, las cuales consisten en buscar otras viviendas, ya que no es posible venderlas las casas de PCE.

El ofrecimiento es atender caso por caso de las familias a través de una mesa de trabajo.

Les ofrecen tramitar la compra de casas en Punta Oriente o terrenos en reservas territoriales, pero aún no están urbanizadas.

Los dos menores que abogaron por sus familias para poder conseguir una casa acudieron a la reunión con las autoridades estatales.

En el caso de Sofia, sus padres fueron vinculados a proceso por el delito de despojo al invadir una casa de Pensiones Civiles del Estado, mientras que Alexis busca una casa que le sea vendida a su hermana, ya que ella se ocupa de él.