Soy inocente asegura exnovio de Salma Montes

Chihuahua.- Kevin Pelcastre exnovio de la joven Salma Montes, asesinada y descuartizada en Delicias realizó una publicación a través de su Facebook en la que asegura que la FGE cuenta con videos que prueban su inocencia y que exige se hagan públicos para terminar con el escarnio social del que, asegura, ha sido víctima.

Esto luego de que la familia de la víctima difundiera fotos de él y acusaciones en las que lo señalan de ser el asesino, luego de que Salma lo vio el día de su desaparición.

Cabe recordar que Kevin fue liberado luego de que un juez consideró que no había pruebas suficientes para vincularlo a proceso por la desaparición de la joven. El mensaje se reproduce a continuación de manera integra:

“Se han dicho cosas de mi en estos meses y quiero aclarar las cosas no quiero hablar mal de ella ni de su familia como ellos están hablando de mi.

Me dirijo a la sociedad que me apuntan y sin pruebas me dicen que soy un asesino cuando no saben nada de lo que pasa.

Dicen según ustedes sociedad , que la fiscalía no hace su trabajo , cuando si lo esta haciendo cuando pasó la desaparición, los agentes ministeriales me buscaban , me hablaban y yo sin problemas iba cuando me citaban sin ningún problema ni miedo, tanto así que no tuve ningún problema para entregar mi celular y mi camioneta para pruebas y lecturas cosa que el celular a la fecha no me han entregado.

Cuando encuentran la osamenta , ese día me metieron a la cárcel y yo sin saber que pasaba.

Les voy a ser muy sincero la pase muy mal en la cárcel pero cuando supe que la fiscalía tenia unos videos de cámaras de seguridad de el día de la desaparición de ella , me puse tranquilo porque dije , si tienen esos videos verán lo que paso y yo saldré libre.

En mi audiencia el juez Alejandro Carrasco no me vinculo a proceso y déjenme explicarles el porque no me vinculó a proceso porque no había pruebas en mi contra.

Fue por eso que no fui vinculado y no por lo que dicen ustedes sociedad de que fue sobornado.

Hay licenciadas de las que no diré nombres porque a mi no me gusta atacar a la gente ya que yo si tengo valores y se respetar , dicen que en los videos se ve muy claro como como ella se fue conmigo , cuando nada de eso es verdad. El juez no me vinculó a proceso porque en esos videos no se ve absolutamente nada de nada y por falta de pruebas.

Hay licenciadas que dicen lo contrario solo porque no saben perder pero ahora yo les hago una pregunta sin el afán de atacar, porque no han querido darme las copias de esos supuestos videos? los que ustedes dicen que se ve claro todo?

Yo les diré porque no lo hacen, no lo hacen porque saben que los haré públicos y así podré limpiar un poco mi nombre y a ustedes se les vendrá el caso abajo

yo no tengo nada que ver con esa desaparición y menos con esa muerte.

No quiero hablar mal de ella porque no lo merece ni merece lo que le pasó pero tengo que decir algo solo para defenderme un poco porque ya estuvo bueno de que hablen tanta basura sobre mi cuando ustedes no saben nada sociedad.

Los que la conocieron ,saben como fue ella que le gustaba meterse cosas que no le hacían bien a su cuerpo era mujer de mas de un hombre , que andaba con casados y andaba con un casado en donde trabajaba ella en deportes Gutiérrez y su mamá sabia eso aun cuando salma era mi prometida como su mamá no cuenta esas cosas ni por lo que termine con Salma ??? y asi yo podria seguir hablando de ella pero no es lo correcto porque no soy como ustedes.

Ya lo dije solo hago esto para defenderme un poco ya que ustedes sociedad me atacan sin pruebas , sin ver los videos de la Fiscalía , sin saber nada de lo que pasó

pero como ustedes sociedad les avientan basura y es lo único que saben comer , pues por eso estamos como estamos , a mi también me están haciendo un mal al apuntarme así

no estoy huyendo de la ley , me escondo de ustedes sociedad , por sus comentarios y amenazas , por sus deseos de represalias , quieren hacer justicia cuando yo no hice nada , porque no mejor me ayudan a exigir esos videos de la Fiscalía y los hacemos públicos , para que vean que es pura mentira lo que dicen de mi

Es muy lamentable lo que le paso porque en su momento ella formo parte de mi vida y hasta planeábamos una vida juntos pero ella misma fue la que hecho a la basura esos planes

dejen de estar comiendo basura y así podrán deducir que si hubiera pruebas en mi contra yo estaría en la cárcel y no afuera. ES CUANTO QQ:.HH:.”