Soy un chivo expiatorio del Estado: Oswaldo M.H.

Chihuahua. -Oswaldo M.H., imputado por el asesinato de Susana Saláis “Susy”, se presentó ante los medios de comunicación para dar a conocer que quiere limpiar su nombre, que es inocente, y se considera un “chivo expiatorio” del Estado. “Siento Que esto lo hicieron para sacar un culpable nomás”, aseguró.

Acompañado de su madre Elsa Holguín, aseguró que tenía una relación normal y de mucho afecto con Susana y, desmintió la versión de su separación. “Me siento dolito, me puede mucho lo que piense la sociedad de mí.

Anunció que inició el proceso para interponer una contrademanda moral por difamación en contra de la licenciada Liliana Mediano, quien encabeza la parte acusatoria, proceso que se materializaría durante esta misma semana, ya que su defensa se encuentra afinando la estrategia legal.

A un mes exacto del asesinato, dice que no ha tenido acceso a su vivienda y que piensa luchar por su hijo, al borde de las lágrimas dijo: “A mi chaparrita me la quitaron injustamente” y respecto de Ian, su hijo de seis años, se dijo dolido por su separación. “Así como recuperé mi libertad lo voy a recuperar a él, no me voy a quedar quieto”.

Reiteró que su detención del pasado 28 de junio fue ilegal, debido a que lo citaron en su casa con mentiras, pero aclaró que en todo momento los agentes de fiscalía y al interior del CERESO le dieron buen trato, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Tanto el abogado defensor como el imputado, resaltaron la incongruencia que representa haber sido aprehendido por evidencias recabadas a través de cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua, siendo que a través de evidencias recabadas a través de la misma plataforma, la juez determinó que Oswaldo no se encontraba en el lugar de los hechos en el momento del crimen.