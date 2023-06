Soy un híbrido económico y político: Guajardo

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ildefonso Guajardo se define como un tecnócrata economista enfocado al servicio público. Originario de Monterrey, Nuevo León, narró cómo desde la cultura del esfuerzo y la preparación académica logró construir el perfil que ahora aspira a dirigir a México.

Negoció varios tratados internacionales y por accidente comenzó una carrera política, cuando Labastida lo incluyó en el lugar 17 de la lista de diputados plurinominales y nadie pensaba en un resultado adverso contra Vicente Fox. La sorpresa se presentó, y el PRI como entonces inaudita primera minoría, tuvo derecho a 19 diputaciones plurinominales

En entrevista exclusiva para El Diario, habló del potencial de México y de Chihuahua de cara al presente y el futuro en los ámbitos económico y político.

El Diario: ¿Qué ofrece el perfil de Ildefonso Guajardo al México de hoy?

Ildefonso Guajardo: Habemos muy pocos híbridos que transitamos en la política pero que tenemos una fortaleza de formación económica, y cuando tienes esos dos paracaídas, eres necesario. Eso me ha permitido ir desde el ambiente federal, que es donde arranqué, y regresar a mi estado a recuperar la gubernatura en 2003 para el PRI. Tengo un abanico muy grande de experiencia, desde negociación de tratados internacionales grandes para México hasta recorriendo distritos locales y escuchando a la gente.

Tengo experiencia, soy un aspirante todo terreno, he estado desde el trabajo local dirigiendo mi fracción parlamentaria, he sido funcionario en diferentes frentes del Gobierno Federal, negocié el tratado más importante para este país, que es el TMEC, en una situación muy difícil y con muchos riesgos, enfrentamos tanto al negociador estadounidense como al gobierno electo de Morena y tengo un compromiso enorme con este país al que le debo todo y estoy seguro que desde mi experiencia le puedo aportar mucho a este país.

ED: ¿Cuál considera que sea el papel de Chihuahua en el plano nacional?

IG: El estado de Chihuahua tiene un papel trascendental en la historia del comercio interior de México y el primer modelo que antecede a todo lo que hoy estamos disfrutando, fue aquel modelo de integración manufacturera, la maquila, que consistía en importaciones de insumos sin aranceles fue una gran aportación del norte del país y sobre todo de Chihuahua en su frontera, en la ruta que nos llevó a abrir la economía de Chihuahua, pero Chihuahua pagó un precio muy alto en ese modelo porque tuvo los errores graves que no debemos de seguir en el proceso de internacionalización de la economía mexicana, no pensamos en el fondo en la calidad de vida de la población, porque el modelo maquilador sin un modelo de sostenimiento y de bienestar para la familia genera muchos costos y, los salarios, contratos colectivos no fueron protegidos y se perdió el núcleo familiar, la integración de valores.

Por eso se deben resolver los problemas de movilidad, los problemas de vivienda, los problemas de la educación con escuelas de tiempo completo y brindar beneficios de paternidad y maternidad.

ED: ¿Cuál debe ser el equilibrio ideal entre inversión extranjera y soberanía?

IG: No hay ninguna contraposición ni ninguna incongruencia entre una y otra, el dinero no tiene color. Puede haber un empresario mexicano con derechos indebidos, monopólicos, que le cuesta más al consumidor mexicano, a abrir la competencia para que lleguen empresas extranjeras a hacer que el consumidor tenga acceso a servicios de calidad a menores precios.

ED: Bajo su óptica ¿Qué está haciendo bien Chihuahua y cuál es su área de oportunidad?

IG: Lo más importante es la diversificación, la ventaja de tener minería, agricultura, manufactura y turismo, el profundizar esa diversificación te vacuna contra situaciones cíclicas y factores de la economía, es decir, lo vimos en la pandemia, se interrumpieron las cadenas de valor, pero no paró el tema agrícola y en la parte alimentaria a nivel global.

ED: Usted mencionó a 12 perfiles posibles para encabezar la propuesta de Va por México y en un determinado momento se mencionó a la gobernadora de Chihuahua. ¿Qué opinión tiene de su gestión al frente del estado?

IG: Yo le di mucho seguimiento a su proceso de elección, vi una campaña muy exitosa y una de las cosas que se vio muy bien a nivel nacional, es que un partido político haya tenido la capacidad de generar una competencia saludable en donde no necesariamente, quien dirigía el Gobierno del Estado, pusiera al nuevo gobernador.

No tengo el gusto de conocer a la gobernadora, pero hay mucho talento en el estado y espero que ese talento se aproveche, no tengo hoy temas de evaluación pero se debe aprovechar mucho más el talento del sector público y que nos enriquezcamos en este formato aliancista.

Sé que ella participó en el formato de Acción Nacional, inicial, un poco antes de Diálogos por México en donde estuvieron Mauricio Vila, Romero Hicks, Santiago Creel y ahora se incorpora Lilly Téllez… mi percepción es que los gobernadores que participaron en esas pasarelas se encuentran en medio de sus responsabilidades gubernamentales y el mensaje que yo tomo de los gobernadores de Durango, Querétaro y de la gobernadora de Chihuahua, es que ellos no van a poner en riesgo su gobernanza para transitar en un proceso de este tipo.

ED: La figura de Alejandro Moreno resulta controversial tanto al interior como al exterior del PRI. ¿Le abona o le resta ‘Alito’ en este momento a la alianza?

IG: En esta alianza la importancia es la fuerza que representan los liderazgos con sus militancias, esta dirigencia nacional ha logrado de manera clara la unidad del partido frente a un reto difícil y se ha demostrado mediante el trabajo que hemos hecho los diputados en el Poder Legislativo (federal) para detener la locura de la Reforma Constitucional en la materia energética; el presidente hizo una valoración de los escenarios muy precisa, nos escuchó en nuestros cuestionamientos y expresiones porque representamos las diferentes realidades en el país.

Ronda de preguntas y respuestas rápidas

Política – Mi pasión y en necesario rescatar la vocación porque está denostada.

Economía – Instrumento fundamental para dar viabilidad al país y sus ciudadanos.

Sistema - Las reglas que siempre deben estar cuestionadas y que debemos estar dispuestos a transformarlas.

Dios – Fe, creencia y diversidad.

Diablo – Lo enfrentamos desde nosotros mismos cuando no tenemos definición clara de rumbo

Amor – Sentimiento más importante que trasciende al amor al prójimo

Enemigo – Aquel que atenta contra el futuro del país y de la sociedad

AMLO – Luchador social que conquistó el poder gracias a 18 años de lucha con cero conocimientos de para qué sirve la política moderna.

Colosio – Una posibilidad truncada y que dejó sembrada una visión que no podemos materializar.

Dante Delgado – Político con mucha experiencia, con una particular enemistad con el PRI, a pesar de haber sido priista y que hoy le facilita el papel a Morena.

Alito – Líder de mi partido que ganó la presidencia y ha logrado seguir manteniendo vigente la capacidad de nuestro partido en la mesa de negociación nacional.

Patria Unidad que se lleva en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos identifica y nos hace iguales.