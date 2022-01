SS sólo tiene 14 incidentes por temporada invernal

Desde el mes de octubre a la fecha la subdirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud tiene un registro de 14 incidentes relacionados a la temporada invernal, en la que según se informó no se presentaron defunciones en el estado.

Según los casos registrados se trata de: Seis intoxicaciones por monóxido de carbono y gas, dos casos de hipotermia y seis de quemaduras. A comparación de años anteriores, se trata de una cifra menor de casos, pues tan sólo en la temporada invernal de 2019-2020 al 4 de enero ya se contabilizaban 34 incidentes.

No obstante, en esta temporada no se ha considerado un “crudo” invierno, pues las temperaturas no han descendido al menos en la capital como en otros años, según información del Servicio Meteorológico Nacional, de Conagua.

Asimismo, se exhortó a la población a seguir con las recomendaciones pertinentes para prevenir cualquier incidente.

• Abrigarse bien usando ropa gruesa

• Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, así como bebidas calientes

• Evitar cambios bruscos de temperatura

• Revisar tuberías de gas y calefactores

• Proteger a las mascotas, ya que también son susceptibles al frío

Además, es necesario tener presentes las siguientes acciones de cuidado:

• No sobrecargar las tomas eléctricas

• Ventilar adecuadamente el hogar mientras esté encendido el calentón, dejando abierta 15 cm una ventana

• Tener especial cuidado con niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos, que son los más vulnerables al frío

• Conducir con precaución debido al congelamiento de las calles

• Apagar el calentón de gas antes de dormir