'Star Medica sí cobra estacionamiento a sus clientes'

Chihuahua.- Un paciente del hospital Star Médica rechazó ayer la versión del secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, y confirmó que el nosocomio sí está cobrando estacionamiento a sus propios clientes.

Jáuregui Moreno aseguró el pasado martes que el hospital Star Médica no incurre en ninguna falta en el cobro del estacionamiento, debido a que se cobra a personas ajenas y no a sus clientes; sin embargo, el ciudadano denunció lo contrario.

El señor José, jubilado del magisterio y derechohabiente en Pensiones Civiles del Estado, acude periódicamente a revisión médica a esa clínica privada, y dijo sentirse bastante molesto por la nueva política del cobro de estacionamiento, pues aseguró que él como paciente, no tiene porque pagar esa cuota.

Mencionó que no es verdad que sólo se les cobra a personas que no van al hospital, sino que se les cobra a todos, por lo que hizo un llamado a la autoridad municipal a que acudan a verificar a fondo, ya que Star Médica sí está incurriendo en una falta al Reglamento Municipal.





