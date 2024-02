Su 'amor intacto'

Chihuahua.- Loly Neyra en su obra literaria abre su corazón para compartir la vivencia que cambió su vida y la de su familia, cuando su hijo Héctor Hugo, de 13 años, fue diagnosticado con un tumor cancerígeno, inoperable e incurable. Hoy, a través de este libro, la escritora proporciona las herramientas que descubrió en su camino y en las que profundizo cuando se convirtió en tanatóloga, siendo una guía para acompañar y encontrarle sentido a la vida después de una pérdida.

La aurora del libro Loly Neyra compartió el proceso de gestación de este libro, en entrevista para El Diario.

“De ser una familia ordinaria, de repente nos notifican un diagnóstico de mi hijo de cáncer terminal, desde el día uno nos dijeron es un tumor que no tiene cura, una experiencia muy fuerte. Durante ese período tuve acompañamiento tanatológico como paciente, así que cuando falleció mi hijo, comencé a estudiar la tanatología. No tenía idea de que iba a dar terapias, mucho menos de escribir, lo que quería era compartir la experiencia y todo el aprendizaje que tuvimos cuando mi hijo estaba enfermo”, dijo

CUENTA CON TRES LIBROS

Fue en el hospital donde Loly Neyra comenzó a escribir reflexiones de lo que estaba pasando, sobre la aceptación y negación. Al comenzar a compartir estas reflexiones, se percató de que el aprendizaje vivido ayudaba a otros a sanar sus situaciones, por lo que, tras la inevitable muerte de su hijo, inició a estudiar la Maestría en Tanatología y decidió publicar sus reflexiones que se convirtieron en tres libros, el primero titulado ‘De uno a uno’, luego nació su segunda obra literaria ‘Los 5 puntos grandes temas en pequeñas reflexiones’ y el tercer libro ‘Amor intacto’.

LA TANOTÓLOGIA UNA GRAN HERRAMIENTA EN SU VIDA

La tanatología se presenta como una herramienta de conciliación, una asistencia para afrontar de manera sana las diversas pérdidas que hemos experimentado. No se trata de una moda para tratar de estar bien, sino de un proceso consciente de duelo, en el que se pueda experimentar el dolor, cuidar la salud emocional y seguir en la vida.

“La tanatología, sin duda, nos ayudó mucho a mi familia y a mí, y comprender que es como un péndulo que está bien esos bajones, es parte del proceso de duelo, sentirse bien y mal. Considero que la etapa más compleja fue vivir la enfermedad, era el ver como avanzaba y no poder hacer nada, eso fue lo más fuerte y de los aprendizajes más fuertes, fue el aceptar lo que no podía controlar, y dejar ir, porque muchas veces queremos controlar todo”

“No me imagino mi proceso sin la tanatología, porque mientras no aceptes que no hay nada por hacer, sigues maltratándote y prolongando una agonía que está peor, y desde la tanatología empiezas a ver las opciones y empiezas acercarte a la aceptación”, indicó.

SU MAYOR SATISFACCIÓN

Un duelo suele ser un proceso confuso, agotador y doloroso, pero la aceptación permite transformar la pérdida en un crecimiento, la angustia en paz y la tristeza incontrolable en ‘amor intacto’. De esta forma surge este libro de toda esta experiencia que la autora vivió.

“Ayudar a la gente e inspirar a través de la historia de mi hijo, claro, sin minimizar sus procesos de duelo y perdida, hacerles ver la conciencia de vivir, y poderlas compartir mi historia, porque es el aprendizaje más caro del mundo que es la vida de mi hijo”, comentó. El libro también contiene 41 reflexiones, por lo que cada día los lectores podrán elegir una de ellas al azar para recibir un mensaje de transformación y sanación.