Su horrenda mirada se clavó en ellos

Satevó— “Apúrate, Barriga, ¡porque me muero!”. El padre Marcelino Frías estaba enterrado hasta la mitad del cuerpo entre las piedras calientes de la calera, que más se encendían conforme les caía el agua de la llovizna.

Don Ángel Barriga fue el primero en llegar al lugar, seguido por algunos vecinos provistos de picos y palas. El padre le dijo de nuevo, con la voz dolorida y angustiada: “¡Apúrate, porque me muero, me estoy quemando, me estoy asfixiando!”.

Había caído don Marcelino Frías, párroco de Satevó, al hoyo de una calera que él mismo había mandado abrir para hacer la cal necesaria en la construcción del nuevo templo de la Virgen de Guadalupe.

Los vecinos llegaron y se empezaron a afanar quitando las piedras que aprisionaban al padre, pero mientras más piedras sacaban, más se hundía el sacerdote, y su voz se fue apagando, y él se deslizaba rápidamente hacia abajo, hasta que quedó completamente sepultado. Las gentes gritaban, y se despellejaban las manos en sus intentos con las palas y los picos, sudaban con el esfuerzo, y su sudor se confundía con la lluvia de esa tarde.

Todo resultó inútil.

Todos vieron cómo lo último que se perdió fueron las manos y la cabeza del religioso, y cómo su mirada postrera se clavó en ellos. Las mujeres y los hombres gritaban, chillaban con desazón.

El sacerdote vivía en el ranchito de la familia Balderrama, donde tenía una escuela para señoritas, una cancha de basquetbol y una capilla con un Cristo en el altar donde una vez por semana celebraba misa.

Ese día funesto, el 4 de julio de 1946, día de la Virgen del Refugio, don Marcelino se dirigía a la cabecera municipal. Llovía. Las gentes en el rancho de doña Concepción Loya y de su esposo, Ángel Barriga Rodríguez, lo vieron pasar.

“¡Concepción, vámonos a misa!”, urgió el sacerdote a la ama de casa, quien se afanaba cortando leña. “¡Allá lo alcanzo!”, le respondió ella.

Supo don Ángel Barriga que el padre se había ido a la calera con dos de sus ahijados, los hermanos Edmundo y Francisco Ruiz Hernández, quienes ya iban listos para recoger las piedras de cal. La calera había sido previamente cargada hasta el tope y le habían estado atizando fuego durante tres días y tres noches. Ese día las piedras se estaban enfriando al haberse “rendido” la cal y haberse completado el proceso de “cocimiento”. Estos muchachos, quienes estaban recogiendo las piedras, notaron que éstas se hundían conforme las pisaban, y pidieron ayuda.

“A ver, muchachos, sálganse”, les ordenó el padre Frías, y se metió él mismo a echar las piedras en las angarillas. Pero fue cuando el peso del hombre hizo que se comenzara a hundir, con las consecuencias que ya se relataron.

Por efecto del agua, las piedras empezaron a soltar la cal y el calor, con el cuerpo del padre atrapado allá abajo. Los vecinos escarbaron y escarbaron, y al quitar las piedras, dieron con el cuerpo sin vida del sacerdote, quien estaba morado sobre la cal caliente. Su carne se había cocido.

Lo sacaron y se lo llevaron a su rancho, donde lo lavaron y lo prepararon para velarlo en el templo de la cabecera municipal.