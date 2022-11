Chihuahua.- ¿Cómo se sobrevive a 47 puñaladas? Mya Naomy, quien fue atacada por su novio pasó más de 10 días debatiéndose entre la vida y la muerte, sin poder comer ni beber nada debido a las heridas que E. D. B. C., de 17 años le provocó en el cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

“Su intención era matarme; el doctor me dijo que tenía tres factores de muerte, uno por el pulmón que me perforó (ya que me podía dar un paro respiratorio), otro porque las lesiones en mi tráquea estaban a milímetros de la vena yugular y otra por que perdí mucha sangre”, dijo Mya Naomy en entrevista para El Diario de Chihuahua.

La violencia contra las mujeres no cesa, sino todo lo contrario, ya que,con el paso del tiempo está se ha ido incrementando e incluso, muchas de las veces, las víctimas no han logrado salir con vida.

Mya le ganó la batalla a la muerte, pues pese al miedo y la angustia que sintió en ese momento ella actualmente se encuentra estable pero con una sed de justicia.

“Esa noche estábamos en casa de él; estábamos con su mamá y de pronto tuvimos una pelea entre los tres; yo le dije a mi novio que si se seguía drogando lo iba a dejar; que ya no quería andar con él, que me llevara a mi casa y así fue, sólo que en el camino se desvió y me preguntó que si de verdad ya no quería ser su novia, yo le dije que no y todo se salió de control”.

Según lo que esta adolescente recuerda; él se puso violento y aunque no era la primera vez que se comportaba de esa manera; en esa ocasión todo escaló bastante rápido.

“Le dije que dejara su adicción y que cuando lo hiciera, entonces me buscara; pero él me dijo que yo no podía condicionarlo o que sí lo iba a dejar le diera acceso a mis redes sociales a lo que yo respondí que no; él me comenzó a ofender con palabras como “puta” y “zorra” y como yo ya no quería estar escuchando eso y como estábamos cerca de mi casa yo me bajé del auto “.

En ese momento, Mya sólo quería llegar sana y salva a su casa; pero su agresor descendió también del vehículo y la alcanzó.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo: “perdóname mi amor”, “perdóname” mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”.

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que este, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, cuenta Mya.

La madre de E. D. B. C., llegó al lugar de los hechos y le dijo “perdóname hija, de haber sabido que te iba a hacer algo así, no hubiera dejado que te fueras con él”.

“Ella me auxilió, le llamó a mi mamá y me llevaron a Urgencias; me sacaron radiografías, me suturaron la espalda y las manos y me trasladaron a Chihuahua; ahí el doctor le dijo a mi mamá que tenía la tráquea abierta, que me habían perforado un pulmón y que había perdido mucha sangre por lo que me hicieron tres transfusiones”.

Luego de pasar por todo esto, Mya fue dada de alta el pasado lunes y ya se encuentra en su casa.

“Ya fui con la psicóloga y también con la psiquiatra; ya había sido víctima de violencia pues él sí me había gritado y golpeado; pero lamentablemente, aprendí a la mala y ahora solo quiero que se haga justicia”.

Al cuestionarle que le diría a las adolescentes y mujeres que viven en una relación de violencia o que, han sido víctimas de cualquier abuso ella refirió: “cualquier empujón o cualquier grito es un foco rojo; si están pasando por algo así platíquenlo, cuéntenlo, grítenlo porque esas personas no cambian”.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL RESPONSABLE?

La Fiscalía Zona Centro informó que ya se hizo cargo de la investigación identificando al presunto agresor con las iniciales E. D. B. C., de 17 años.

Inicialmente, el Ministerio Público le imputó cargos por homicidio en grado de tentativa y posteriormente se reformuló la imputación bajo los cargos de lesiones graves y violencia familiar.

El 14 de octubre, un especializado en Justicia para Adolescentes, declaró la vinculación a proceso bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, ordenando que fuera internado en el Cersai de la ciudad de Chihuahua.

Además, el Juez encargado de la causa, estableció un plazo de 3 meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.

La adolescente junto con su mamá, acudieron el día de ayer a interponer la denuncia formal en contra de quien la atacó. “Yo sólo quiero que se haga justicia porque aunque su mamá lo entregó, ella quiere que él enfrente el proceso desde su casa”, finalizó Mya.