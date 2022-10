'Suben' agricultura a drones

Chihuahua, Chih.- El uso de los drones en las actividades agrícolas es una tendencia que cobra cada vez mayor fuerza dadas las ventajas que ofrece para fertiirrigación, la resiembra de cultivos que no requieren sepultar la semilla, como alfalfa y trigo; labores de control de plagas y hasta reforestación.

Lo anterior lo señalaron en entrevistas por separado el presidente del Consejo Estatal Agropecuario (CEACH), Arturo González y el productor mánager de DJI de Syscom, Iván Reyes, en el marco de la Expo Agro Alimentab 2022.

Una de las ventajas de adquirir drones para la agricultura de precisión es que aseguran un 37 por ciento más eficiencia en la aplicación de cualquiera de los productos y la evaluación de los cultivos, respecto a los sistemas convencionales, subrayó el representante de la firma Syscom.

A su vez, el presidente del CEACH dijo que hay importantes avances tecnológicos para las labores agrícolas, como es una reciente aplicación de Microsoft que se descarga en el teléfono celular y con apoyo de toda la información que dispone en la nube, se meten determinados sensores por hectárea y de inmediato se sabe qué le hace falta a la tierra.

Informó que todos los años, los productores deben hacer un análisis de sus predios, tomar muestras y mandar a laboratorios de Chihuahua, Querétaro o Aguascalientes para que digan las cualidades de la tierra, si están bajos en nitratos, sulfuros u otros sustancias químicas, para luego aplicar los productos que se le recomienden.

Con esa nueva aplicación de Microsoft, se puede saber de inmediato la información para trabajar en el mejoramiento de la tierra.

No obstante, Arturo González , dijo que la gran mayoría de la gente no hace pruebas a su superficie y aplica siempre lo mismo, con lo cual se corre el riesgo de suturarla y hacer gasto innecesario, porque mete productos que no le hace falta a la tierra.

En tanto, Iván Reyes dijo que a través del uso de drones permite evolucionar los procesos de aplicación de cualquiera de los productos de fertiirrigación, dejando de lado los aspersorios normales o cañones de aspersión, así como otros métodos rudimentarios como son las mochilas de aspersión.

Arturo González, también indicó que estas labores también se hacían con el uso de avionetas, un sistema que resulta ahora también por demás muy caro, requiere de más tiempo, cuando con un dron se puede hacer más rápido y de una manera mucho más cercana a los cultivos.

El productor mánager de DJI de Syscom agregó que los mayores usos de los drones se hacen en aplicación de fertilizantes foliares, de fungicidas, hormonas de crecimiento, control de plagas; la resiembra alfalfa, trigo, por ejemplo, y hasta reforestación.

Iván Reyes indicó que se han hecho estudios y comparado con un tractor, se tiene una reducción de tiempo del 43 por ciento.

Comentó que en labores de resiembra con drones en condiciones favorables de la tierra y humedad, la efectividad puede ser hasta de un 80 a 85 por ciento.

Informó que en cuanto a precios de los drones, depende mucho del tipo y marcas, pero puede rondar entre los 200 a 700 mil pesos.

En tanto, Arturo González, presidente del Consejo Estatal Agropecuario destacó que los drones le brindan al productor mucho más ahorro y tiempo que con los sistemas tradicionales de fertiirrigación, como es el caso del uso de avionetas.

Apuntó que con el dron se pone a la altura de la planta y tiene menor desperdicio que cuando se rocía en avioneta, por lo que hay ahorro en cantidad de producto y menor tiempo.

Un dron promedio cubre hasta tres hectáreas por vuelta con el depósito que contiene y el mismo productor lo puede programar para que cubra la superficie objetivo, mientras que con una avioneta se deben ubicar ciertas banderas para que pase.

Finalmente, dijo que aunque la mayoría de las empresas que producen los drones los ofrecen en venta a precios que pueden ir en unos 500 mil pesos, en el marco de la Expo Agro Alimentab 2022, se promocionaba la renta de este equipo que ofrecía el servicio a un precio menor que una avioneta.