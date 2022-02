Subió hasta dos pesos el kilogramo de tortilla

Chihuahua, Chih.- Entre uno y hasta dos pesos aumentó en promedio el kilogramo de la tortilla de maíz durante el presente mes, luego de que las compañías harineras hicieron efectivo el aumento de 750 pesos a la tonelada, para dejarla en 15 mil 235 pesos, señalaron ayer industriales de la masa y la tortilla.

Apuntaron que, si repercutieran la escalada de aumentos que tuvieron los insumos el año pasado y lo que va del actual, el kilogramo de tortilla al consumidor final debería andar en los 25 pesos, pero en promedio se vende en la ciudad capital entre 19 y 21 pesos.

Precisaron que, sí se puede encontrar pocos puntos de venta que ofrecen el kilogramo en 22 pesos en diversas partes de la ciudad.

Los industriales de la masa y la tortilla indicaron que el año pasado tan solo en el precio de la tonelada de haría aumentó en más de tres mil pesos, a lo cual, habría que sumar los aumentos de la luz eléctrica, gas, agua, sueldos, gasolina e impuestos por señalar algunos.

Detallaron que no se puede vender el precio de la tortilla incorporando todos los costos de operación porque de inmediato la Procuraduría Federal del Consumidor los multa y quieren seguir pretendiendo ser el protector de la gente, pero solo yendo con los gremios más débiles, ya que no van contra las harineras o grandes corporativos como Bimbo,

Coca-cola y otros grupos, por ejemplo.

La tortilla siempre se ha tomado como bandera de redentores del pueblo y todo lo demás les vale, subrayaron.

Ejemplificaron que tan solo en los productos de Bimbo el año pasado aumentaron de precio al menos cinco veces y nadie les dijo nada, so pretexto de que no ofrece productos de consumo básico, aunque el mexicano está muy desorientado en su dieta. Por ello, no se puede decir que un producto conocido como “gansito” no es un producto alimenticio cuando en realidad tiene una alta demanda, y el año pasado tenía un precio de 10 pesos y ahora se consigue en 14.

Los productos similares con el nombre de “pingüino” se conseguía a 12 pesos y ahora está en 17, lo mismo el llamado “chocorrol”. Asimismo, el pan blanco de caja brincó de 32 a 41 pesos.

Sin embargo, con los precios de la tortilla, el gobierno federal se erige como uno de los protectores del pueblo y evitan al máximo que se cobre como debería ser.

Reiteraron que los precios promedio de la tortilla en la ciudad anda entre los 19 y 21 pesos, aunque hay gente que sí la ofrece a 22.00.

Finalmente, recalcaron que el año pasado, el sector vivió una ingratitud con tanto incremento en los costos de producción, los cuales, definitivamente, no se puede traducir al precio final al consumidor, so pena de ser multado por la Profeco.