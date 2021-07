'Sueldos insuficientes provocan deserción escolar'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Debido a los ingresos insuficientes de las familias de Chihuahua, el nueve por ciento de los alumnos deserta del nivel de primaria a secundaria; de secundaria a preparatoria un 36 % y de prepa hacia adelante, dejan los estudios el 60%, señaló Enrique Terrazas Seyffert, presidente de Ruba.

Durante su exposición “México Digno” invitado por el Consejo de Desarrollo Regional Noroeste Gran Alianza A.C, dijo que ante esta situación los padres se ven en la necesidad de mandar a trabajar a sus hijos, especialmente, en el rubro de secundaria a preparatoria, “para completar el chivo”.

Terrazas Seyffert dijo que se quiere un país con movilidad social, pero con los sueldos que se tiene, los niños se salen de la escuela no porque quieran, sino porque sus padres se los pide porque no les alcanza para lo básico.

Subrayó que “México Digno” es una campaña de concientización que ve que todos los seres humanos tienen la misma dignidad, y, por lo tanto, las empresas deben considerar a las personas como el centro de la misma para asegurar que esto se cumpla.

Indicó que, en el país y las naciones del tercer mundo, se ha considerado al ser humano como un “commodities” y se mercadea porque se sabe que hay necesidad y que, si se va una persona que no quiere que se le pague el mínimo, saben que hay una fila de gente esperando.

Enrique Terrazas subrayó que la intención de “México Digno” es que se considere a los colaboradores como una persona y se ponga al centro de la empresa.

Señaló que uno de los objetivos de la iniciativa es entablar un diálogo nacional de concientización de empresario para empresario.

Como segundo punto es generar prácticas empresariales que enfoquen a producir mejor y de tal manera poder pagar más y dar acompañamiento a la formación empresarial.

Informó que este servicio se ofrece a través de Persé quien ayuda a que las empresas cumplan con su objetivo de una manera más sustentable y social.

Enrique Terrazas dijo que en esta asociación se canaliza a todos los empresarios que quieran hacer un plan y que vean y se concienticen sobre lo que cuesta vivir y lograr pagar mejor.

El tercer objetivo es que, si los empresarios dieran un paso adelante y trataran de pagar realmente mejor a los colaboradores, les daría calidad moral para ir con el gobierno y que sea recíproco y tuviera prácticas de beneficio para las empresas.

Señaló que de esta forma se puede combatir la pobreza extrema y una alternativa es la educación.

Terrazas Seyffert indicó que muchas veces se puede decir que la Reforma Educativa no funciona y también en el fondo se pudiera tener las mejores escuelas, pero los niños no pueden ir, porque simplemente no les alcanza los recursos.

La idea es documentar las mejores prácticas de mejora salarial para que sirvan de ejemplo a empresarios que quieran tomar la conciencia de poner a la persona en el centro de la empresa y tratar de que cada uno pueda lograr una vida digna.

Señaló que para poder dar un buen salario digno es tener información real de lo que cuesta vivir, generar conciencia de que a quien no se le paga al menos nueve mil 499 pesos, se completa con deuda y si no lo hace, pasa hambre.

El siguiente paso es hacer un plan y a raíz de esto, que cada uno a su criterio pueda hacer un proyecto de mejora salarial de uno a 10 años y empezar a cambiar la tendencia a través de mejoras en la operación propuestas por Persé, empezando por los que menos ganan.

Finalmente destacó que, con un mejor sueldo, el trabajador se verá más comprometido con su centro de trabajo, tendrá más lealtad y apoyará a tener mejores resultados con una mayor productividad.