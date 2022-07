Sufre el campo de Chihuahua por sequía

Pedro Sánchez / Agencia Reforma / Presa de La Boquilla

Chihuahua.– Productores agrícolas de la región de Delicias, en Chihuahua, padecen la sequía que pega al estado al no estar recibiendo agua para sus cultivos.

“Hay agricultores que con lo que se está extrayendo de agua no les está tocando para finalizar el ciclo agrícola”, indicó en entrevista el presidente municipal panista Jesús Valenciano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró esta semana el inicio de una nueva emergencia por sequía, que en algunos estados del norte afecta a más del 90 por ciento de su territorio.

“Nosotros ya fuimos afectados. El plan de riego debería estar en al menos 80 mil hectáreas y ahorita solamente estamos regando el 40 por ciento por mandato de Conagua”, advirtió Valenciano.

Delicias, uno de los municipios de Chihuahua con sequía extrema, es la cabecera del Distrito de Riego 005, que abarca también los municipios de La Cruz, Saucillo, Camargo, Meoqui y Rosales.

El alcalde advirtió que algunos cultivos en la región estarán literalmente a expensas de lo que llueva. El municipio de Delicias, destacó, está entre los principales productores a nivel nacional de chile jalapeño, cacahuate, nuez y forraje.

También padece BC

El abasto de agua para el resto del año en cinco de los seis municipios de Baja California no está asegurado.

Ante la falta de fuentes propias, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín dependen del líquido que les es asignado de un acuífero en Sonora y de agua que adquieren del Distrito de Riego 014 Río Colorado

Para este año pretendían adquirir 50 millones de metros cúbicos. Sin embargo, sólo se amarró un acuerdo por 17.5 millones.

Gerardo García Saille, gerente del Distrito de Riego, advirtió que no hay certeza de que se llegue a un arreglo sobre el resto.

“Ellos (el Gobierno de Baja California) están apurados porque no hay un convenio. Había uno por 17.5 millones de metros cúbicos que ya se les entregaron y no hay un convenio para los volúmenes adicionales, porque no se han puesto a disposición volúmenes adicionales (por parte de los productores agrícolas), estamos en esa encrucijada”, comentó en entrevista.

“En las cuentas quedan (pendientes) 32.5 millones de metros cúbicos, que no se han conseguido. Sobre ese volumen estamos pendientes de ver”.

Los productores, explicó, se muestran renuentes a vender agua a la zona costera este año porque el Gobierno estatal no paga a tiempo.