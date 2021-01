Sufre hombre las bajas temperaturas en calles de la ciudad

El Diario

Sergio, de 40 años, es un hombre en estado de calle que enfrenta las bajas temperaturas que se presentaron ayer en la capital del estado solamente con una cobija, cuena solo con lo que la gente le puede apoyar y busca entre la basura algún alimento.

“Busco cualquier parte para dormir pero no duermo por tanto frío. Apenas como lo que me encuentro ahí en la basura. Está canijo el frío”, comentó el hombre quien dijo estar solo y sin familia, pero desconoce dónde puede quedarse a pasar las noches y en ocasiones bajo un puente o simplemente por donde no pase el helado viento.

También dijo que a veces se junta con otras personas indigentes, muchos migrantes, pero ellos se van, por lo que casi siempre anda solo por la calle en búsqueda de comida, algo de ropa y simplemente sobrevivir.

Este, es sólo un ejemplo de la gran cantidad de personas, la mayoría hombres que se encuentran en la indigencia, padecen de las inclemencias del tiempo, sufren de todo tipo de carencias, olvido y en algunas ocasiones suelen ser reportadas a las autoridades, pero al llegar las encuentran sin vida.

Actualmente, el refugio temporal de la colonia Mármol lll continúa abierto para ofrecer un lugar seguro a quienes no tengan dónde pasar la noche o su vivienda no los proteja del temporal y se encuentra ubicado en calle Eusebio Castillo 8400, de la citada colonia.

