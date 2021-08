Sufre parálisis tras vacunarse contra el Covid

Francisco López/El Diario

Francisco Yáñez de 51 años sufre de una parálisis del cuello para abajo, condición que comenzó días después de haberse puesto la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19), por lo que actualmente no puede valerse por sí mismo, además que el tratamiento para su padecimiento es costoso y no cuentan con recursos suficientes, razón por la que se hace un llamado a la comunidad a apoyarlo y a su familia.

Actualmente, vive con su hija Elizabeth Morales Loera, su yerno y su nieta en su casa en la calle Río Anelles No. 604 de la colonia Vistas del Norte, donde tiene que tener conectado un tanque de oxígeno todo el día, no se puede valer por sí mismo y le tienen que asistir hasta para lo más básico.

Su situación comenzó pocos días después de irse a vacunar cuando sintió dolores en el cuerpo, malestares generales y diarrea, por lo que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por varios días, se pensó que podía haber tenido Covid, pero fue descartado, incluso lo llevaron al área especializada para esa enfermedad, no obstante su padecimiento se agravó al punto de perder la movilidad y finalmente fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré.

“Yo estaba bien, me sentía sano. No estaba trabajando porque estoy pensionado pero antes de la vacuna iba a trabajar de chofer de DiDi. Justo después de la segunda vacuna, comencé a sentirme mal. Me dijeron que era parte de los síntomas pero se alargó a tres días, luego cuatro y una semana, hasta que fui al doctor y después todo empeoró”, comentó el hombre, quien sí puede articular para hablar y mover ligeramente su cabeza, también tiene sensibilidad en el cuerpo pero no puede moverlo.

Apenas hace una semana que pudieron llevárselo a su casa para tener tratamiento, se le aplicaron transfusiones de plasma y deberá ir a fisioterapia, tiene que tomar medicinas específicas y unas sales especiales de alto costo, además de usar siempre pañal para adulto, gastos no contemplado y que generan un problema económico elevado para su familia.

Su hija perdió su empleo a raíz de los permisos para cuidarlo, por lo que cuentan únicamente con una pensión del hombre y de lo que gana el yerno pero es insuficiente.

En el IMSS se les proporcionó el tanque de oxígeno grande y pequeño, ya que uno de sus pulmones está en pésimas condiciones y tiene riesgo de colapsar.

Entre las principales necesidades son las económicas para adquirir medicamentos e insumos médicos, requiere una cama de hospital para mayor facilidad, una silla de ruedas adaptada para poder llevarlo a citas con doctores, especialistas y su terapia física.

Además, sufre de pie diabético e hipertensión, que debe ser controlado todos los días.

Por esta razón, hacen un llamado a la comunidad a apoyar de alguna manera ya sea en especie o económicamente. Para quienes deseen ayudar a la familia y conocer acerca de su situación pueden hablar al teléfono 614 4040150 con Elizabeth Morales.

De acuerdo con los especialistas, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades.

Estas sensaciones pueden propagarse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo. La forma más grave del síndrome se considera una emergencia médica. La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento.

Hasta el momento, no hay una cura para el síndrome de Guillain-Barré, pero varios tratamientos pueden aliviar los síntomas y reducir la duración de la enfermedad. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan; la tasa de mortalidad es del 4 por ciento al 7 por ciento. Entre el 60 y el 80 por ciento de las personas pueden caminar a los seis meses. Los pacientes podrían experimentar efectos que persisten, como debilidad, entumecimiento o fatiga.