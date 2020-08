Sufren en la Dale por falta de agua

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua.- La falta del servicio básico de agua potable que durante esta temporada se ha multiplicado en varias zonas de la ciudad ahora afecta a la colonia Dale, un sector donde los vecinos afirman no es común aún en tiempo de calor, y que sin embargo les ha tocado enfrentar ahora y desde hace tres semanas la falta del líquido.

Actualmente, según narraron algunos de los vecinos afectados que sólo tienen servicio por una hora desde las 4:30 de la madrugada hasta las 5:30 y sin embargo no llega con presión, por lo que no han podido llenar los tinacos y permanecen todo el día sin agua, dijo Luisa Enríquez, afectada.

Los vecinos quienes ya se han cansado de la situación han hecho reportes hasta dos veces por día por hogar, durante más de diez días, sin embargo no hay una solución real para ellos o alguna explicación sobre la falta de presión y el drástico cambio de horarios en los tandeos.

“Ahora con la pandemia es muy indispensable contar con el servicio, pero no sólo eso. En esta casa viven niños y un adulto mayor de 83 años que el otro día tuvo un golpe de calor y no podemos evitarlo y hasta podría pasar a mayores”, condenó.

Por su parte algunos otros vecinos cansados de la omisión de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ante su problemática se han escuchar por medio de redes sociales.

“Por este medio me dirijo directamente a Roberto Lara, para que responda y nos dé una solución al problema que tenemos de más de 3 semanas sin agua en la colonia Dale durante esta pandemia nos han dejado sin el líquido vital en 4 ocasiones durante dos o tres semanas sin que llegue absolutamente nada nos piden higiene en nuestras casas y en nuestra persona, dicen si llegara pero es mentira usted anda ofreciendo tinacos y repartiendo según a un bajo precio mi pregunta es con que se van a llenar?

Nos pusieron un aparato que mide la intensidad del agua y claro que no registra nada puesto que no llega, nos prometen pipas de agua para abastecer los tinacos y dicen que las busquemos por la colonia entre los vecinos hemos comprado servicios particulares, las secretarias que nos dan los reportes son groseras y no nos permiten llegar hasta usted, nos urge ya no sabemos a que más recurrir ya que usted no se digna a darnos la cara y solucionar nuestro problema tan grande. Amigos y compañeros les pido me ayuden a difundir este escrito de alguna manera llegara a él”, escribió uno de los vecinos.