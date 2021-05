Sufren infantes por pandemia cambios de comportamientos

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- A más de un año que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), el estrés y la ansiedad ha llegado a los infantes, ya que al no acudir a la escuela, no tener tanto contacto con otros niños, estar la mayor parte del tiempo en casa con los problemas de los padres, estudiar a distancia, se han desarrollado estos síntomas negativos evidentes en los comportamientos, los cuales deben ser atendidos, comentó la psicoterapeuta, Kenia Jazmín Aragón Porras.

“Están día y noche con ellos. Están todo el día en casa, no van a la escuela, no pueden ni ir al supermercado a hacer el mandado. Sólo hay que imaginarse el nivel de estrés dentro de la casa. Ya pasamos un año de esto, también los que van a pasar de grado, de kínder a primaria, de la primaria a la secundaria y la parte social está truncada”, comentó la especialista en psicología.

Ahora con mayor estancia de los hijos en casa, no es un secreto que ha aumentado el abuso, ya que al no tener espacios más autónomos como las escuelas o salir a jugar con sus amigos, no hay lugar para su propia seguridad, por eso, se dan casos de agresiones físicas, emocionales, psicológicas y sexuales.

Kenia también forma parte de la asociación civil Mujer Jefa de Familia (Mujef), que apoya mucho a madres en situaciones muy complicadas, pero con la pandemia los protocolos de atención son muy estrictos y no pueden recibir niños para terapia presencial, solamente adultos.

Argumentó que hay problemas de estrés, depresión, ansiedad, conducta, el niño se puede volver introvertido, se meten en Internet, en videojuegos, también desarrollan agresividad, se vuelven violentos, no saben contralar sus emociones, hay rabia.

“Por eso es super importante festejarlos, hay que jugar, hay que hacer algo diferente, hacer cosas divertidas, desde lo más sencillo, estas fechas se deben festejar, todo lo festivo no hay que dejarlos pasar. Tenemos nuestra casa, tenemos imaginación. Mi hijo es una persona importante y ahora como adultos, hay que buscar soluciones, enseñarles que a pesar de la situación, sabemos buscar una salida para ser feliz, ellos aprenden todo, lo positivo y lo negativo”, manifestó la psicóloga.

