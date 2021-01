Sufren la falta de agua, ¡también en invierno!

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Vecinos de la colonia San Guillermo, en Aquiles Serdán, denunciaron la falta de servicio de agua potable, con el que debieron iniciar el año, pues desde hace más de cuatro días no cuentan con el mismo. Si bien esta problemática es común en verano, este año se replicó hasta en temporada invernal.

“Normalmente se va mucho el agua aquí, ahorita fueron cuatro días, y parece ser, según dicen los vecinos es por la construcción de casas que están haciendo”, comentó una de las vecinas del sector.

En esta zona a pesar del abandono y por consiguiente la ocupación de algunos domicilios solos, se siguen construyendo más complejos habitacionales, lo que algunos vecinos señalan podría ser el motivo de la falta del servicio y que al momento en que se

“Dicen que es por la construcción de casas que están haciendo”, comentó una vecina

concluya complicará esta problemática que si bien se agrava en verano, se está extendiendo hasta en épocas invernales.

No obstante, algunos de los vecinos reconocieron que “pagan justos por pecadores”, pues muchas de las personas que viven ocupando casas no pagan este servicio, no cuentan con medidores pero sí se conectan de forma ilegal a las tuberías, lo que también es un problema para quienes sí pagan su servicio, pero no reciben el mismo por varios días.