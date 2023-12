Sufren migrantes abandono del INM

/ Durante estos cuatro días, sólo en una ocasión han recibido apoyo por parte de paramédicos

Chihuahua.- A cuatro días de haber llegado a El Alamillo, en la salida a Juárez, los migrantes que quedaron varados no han sido atendidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo personal sólo ha hecho recorridos esporádicos sin brindarles información u ofrecerles algún tipo de atención.

Ante esta situación, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, consideró que la crisis migratoria actual rebasa las capacidades de los gobiernos locales para la atención de las personas en movilidad.

El ombudsman puntualizó que mientras no existan políticas migratorias a nivel nacional bien definidas por parte del INM para brindar garantías a las personas migrantes que transitan por el país en su camino a Estados Unidos seguirán presentándose con mayor frecuencia escenarios como los que se viven actualmente para más de mil migrantes varados en El Alamillo, caso similar al de Mápula en el mes de noviembre.

El problema de fondo es regular toda la movilidad humana, en específico la migración, pero mientras no se tengan bien definidos esos criterios se van a seguir presentando estas situaciones. Se puede buscar la atención, para que pasen la noche, darles alimento, servicio médico pero vendrán más y más contingentes y no habrá recursos públicos que alcancen ni los entes públicos están preparados para ello. Nos consta que hay buena voluntad de diferentes autoridades de abonar, de sumar esfuerzos pero es muy considerable el número de personas en esta situación que demandan atención”, enfatizó.

Un tren en el que viajaba un contingente de casi mil migrantes, entre ellos menores de edad, se detuvo en el kilómetro 24 de la carretera Chihuahua-juárez desde el pasado viernes, cerca del mediodía. Aunque unas 350 personas ya abandonaron el campamento, otas 800 aún permanecen en el lugar en espera de que alguna autoridad o el personal de Ferromex les dé algún tipo de orientación.

No obstante, hasta ayer, en las vías contiguas había sido colocado otro tren carguero con cientos de vagones pero, al preguntar a los empleados de Ferrocarriles Mexicanos, los migrantes fueron ignorados y hasta burlas recibieron.

De acuerdo a lo que narraron algunos de los migrantes, todavía hay en el campamento una gran cantidad de niños menores de edad que han sufrido por las bajas temperaturas que se registran durante las noches. Además, indicaron que hay una mujer que al parecer presenta un grave cuadro de bronquitis que no ha sido atendido.

Durante estos cuatro días, sólo en una ocasión han recibido apoyo por parte de paramédicos que acudieron en una ambulancia para revisar a una mujer enferma y repartir algunos medicamentos, lo cual fue posible a través de las gestiones que hizo la CEDH con la Cruz roja, indicó Néstor Armendáriz, quien añadió que también hubo coordinación con el Gobierno del Estado a través de Coespo.

Añadió que, si bien dieron cuenta de que hubo presencia del INM, fue la autoridad estatal y organizaciones y ciudadanos, como la Casa del Migrante San Agustín, los que han acudido a brindarles alimentos, agua, cobijas, pañales y artículos de higiene personal.

“Desde el fin de semana tuvimos conocimiento, el sábado y domingo estuvo una visitadora, se gestionaron unidades de Cruz Roja para brindar servicio médico elemental a quien lo requiriera. Se estuvo en contacto con autoridades estatales y dimos cuenta de que hubo presencia del Instituto Nacional de Migración, que hay que decirlo, es la autoridad encargada de lo relacionado a las personas en situación de movilidad. Es un tema muy complejo, pero nos consta que gobierno del estado a través del Consejo Estatal de Población se coordinó para facilitar apoyo y buscar un lugar donde pudieran pernoctar”, dijo.

Por ello consideró que si bien no existe un abandono total de las autoridades, el problema se sale de las manos. Señaló que la decisión de dejar a los migrantes en los vagones es también una decisión de una empresa privada, Ferromex, a la que no se le puede obligar a brindar o garantizar un transporte para el que los trenes no están preparados y que no es su función.

Señaló que los viajeros se exponen en este tipo de viajes a muchos riesgos, y de ahí que sea esencial establecer políticas públicas que funcionen e incluso a nivel internacional puedan garantizar el paso seguro de los migrantes.

Recordó que actualmente se espera el tránsito de 10 mil migrantes más que partieron desde el Sur del país, y esto es parte de lo que se seguirá viviendo si no se atiende la problemática de raíz. Señaló que hay constancia de que no hay un abandono de autoridades, pero reconoció que estas se ven y seguirán viendo rebasadas por esta crisis.

Debido a que las autoridades federales han sido omisas y Ferromex no tiene obligación de trasladarlos, todos los que aún permanecen en Alamillo viven con la incertidumbre de que pasará con ellos pero esperan que alguno de los trenes se ponga en marcha para poder subir y llegar a Ciudad Juárez.