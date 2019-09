Sufrió abuso policiaco, y ahora vive con secuelas e impunidad

Chihuahua.- A un año del caso de brutalidad policiaca del que fue víctima un ciudadano y su hijo mientras trabajaban en su taller permanece en la impunidad a pesar de la evidencia en video, que los oficiales municipales incluso obligaron a borrar a algunos de los testigos.

Asimismo las secuelas de la golpiza que sufrió uno de ellos continúan cobrando factura a su salud. Fue el día 17 de septiembre del 2018 cuando según narró Armando González se encontraba en su taller cuando escuchó los gritos de ayuda de un trabajador que colaboraba con él por lo que el hombre junto a su hijo acudieron a ver lo que sucedía.

“Lo mandamos pagar el agua y la luz al Oxxo. Llegó él y los policías estaban revisando a otros cholos y lo agarraron a él y le quitaron el dinero. Lo estaban golpeando y lo oímos que gritaba y yo le dije a Salas, el policía, déjalo no está haciendo nada, está trabajando aquí conmigo y él me contesta, bótate a chingar tu madre y yo le digo respétame y trato de levantar a mi trabajador, pero en eso el policía me da un golpe con el puño y caigo yo y es cuando entra mi chavo, pero cuando me intento levantar me ponen una patada en la rodilla y ahí fue cuando dije, ya me fregaron la pierna”, narró el afectado.

Tras esto ambos fueron esposados, sin embargo, en el video se aprecia que aún estando en el suelo el policía identificado como Salas le patea el rostro.

Mientras que a su hijo le lastimaron los ojos y le golpearon la cara con el concreto. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, luego de que el padre fuera llevado al hospital pues tenía fracturada su pierna, en FGE debió pagar una fianza de 5 mil pesos, y además la cuenta de hospital.

Mientras tanto según narraron los testigos los oficiales les solicitaron los celulares a los testigos para borrar la evidencia, consideró González, sin embargo una de ellas se negó y viralizó el video que impactó a nivel social.

A pesar de esto, un año después el caso permanece impune, pues el afectado señaló que los elementos no han sido siquiera amonestados o separados del cargo mientras se lleva a cabo la investigación en Asuntos Internos y que a pesar de la evidencia no ha favorecido a los afectados quienes exigen justicia y la indemnización para poder pagar una operación necesaria en su pierna.

Actualmente el padre aún debe utilizar rodilleras ortopédicas ya que no puede permanecer mucho tiempo de pie lo que ha dificultado su vida y su trabajo en su taller. Para el afectado y su hijo la brutalidad policiaca de la que aseguran fueron víctimas es sólo un caso más de impunidad y en el que las autoridades han solapado las acciones de sus elementos ya que dice que a pesar de buscar acercamientos con la alcaldesa y el director de la DSPM ninguno ha respondido a sus solicitudes.