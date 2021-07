‘Suicidio, al alza en jóvenes, niños, niñas y adolescentes’

Chihuahua.- La prevención del suicidio es un tema que actualmente requiere una mayor atención en Chihuahua, dado que si bien se considera un tema sensible de tratar es necesario que se reconozcan distintos factores que pueden llevar a algún intento de suicidio, según lo detalló la psicoterapeuta, Patricia Hernández, del Centro de Atención y Prevención Psicolówgica, Cappsi.

“Tristemente la estadística nos dice que el suicidio va a la alza en personas cada vez más jóvenes. Desde niños, niñas y adolescentes. Entonces como comunidad, como instituciones, como familia tenemos muchísimo que hacer para prevenir eso”, fue la premisa con la que la profesional inició su plática transmitida a través de las redes sociales del Centro.

En ella explicó que la ideación suicida es multifactorial, y si bien hay hechos detonantes específicos en distintos casos, las circunstancias alrededor de estos se pueden identificar y trabajar con ayuda profesional.

Con ello puntualizó que es importante evitar que se llegue a la ideación del suicidio, pues no se trata de algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que empieza a desarrollarse hasta llegar a un punto en que la persona mantiene esta idea de no querer vivir.

Desde la expresión de esta idea textual, hasta conductas derivadas de sufrimiento psíquico, desesperanza, entre otras. “Cuando los signos son evidentes debemos prestar atención. Si la persona empieza a tener cambios bruscos de humor, si de pronto está irritable, la notamos aislada, ya no habla con nadie. Descuido de las acciones cotidianas, ya no se peina, ya no se baña. Aunque esto por sí solo no es un indicador de suicidio, es señal de que algo está cambiando. (…) En una ocasión en una preparatoria atendimos un muchacho que publicaba cosas en sus redes sobre la muerte, sobre suicidio y en este caso tenemos que poder acercarnos a pesar de que sea con miedo, porque da miedo preguntar; ¿oye estás pensando en suicidarte?”, comentó y dijo que para ello se necesita fomentar canales de comunicación asertiva desde la familia y hasta con los amigos.