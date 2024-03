Suma Duarte mil 330 días en prisión

El Exmandatario acusó que ha cumplido 44 meses en “cautiverio”, derivado de mentiras impuestas por Javier Corral a través de “tortura y dolor”

El exgobernador priísta de Chihuahua, César Horacio D.J, hizo pública una carta escrita desde el Cereso de Aquiles Serdán donde permanece recluido desde hace 1,330 días.

Expresó el exmandatario su sentir desde que fuera detenido en Miami, EU, destacando la necesidad urgente de que se le cambie de medida cautelar para que pueda llevar su proceso a la par de la recuperación de su salud que, dijo, se ha agravado derivado de lo que calificó como un cautiverio.

Enfatizó que en su reclusión ha sido víctima de tratos “inhumanos y hasta tortura” y todo ello derivado de lo que calificó como mentiras impuestas por el exgobernador Javier Corral a través de “tortura y dolor”.

“Hoy cumplo 44 meses en cautiverio, 23 meses en Miami y 21 meses aquí, un muy largo camino doloroso y difícil pero muy, muy aleccionador”, comentó.

Dijo que “desde aquí he logrado vivir con intensidad la Misericordia de Dios que nunca nos abandona y me ha permitido no sentirme ni un solo día preso, mi alma y mi mente se han mantenido libres de la prisión del odio y del sentimiento de venganza y créanme que eso es la libertad que he vivido en la cárcel”.

El mandatario expresó que “he conocido lo mejor y lo peor del comportamiento Humano. Las traiciones, el disimulo, el engaño, la indolencia, la burla, la ventaja en que se quieren aprovechar al verte según ellos débil… En fin, tantos malas tentaciones en las que caemos los seres Humanos. También lo mejor en el Amor de mi Familia el dolor que sufren al verme aquí y que lo cubren para no causarme más dolor”.

Se refirió el exgobernador a las acusaciones “irresponsables e indolentes de un ambicioso de poder y psicópata que me quiere usar para lograr su único objetivo escalar y seguir viviendo del erario y cuando él mismo nos demostró su incapacidad e ineficiencia irresponsable cómo gobernante frívolo”, denunció el exmandatario.

“No puedo entender porque Corral que invento tantas mentiras con tortura y dolor presionando a ex funcionarios para construir sus mentiras llamadas acusaciones y que le han causado a tantas personas que colaboraron conmigo y a sus familias.. en base a esas mentiras quiere seguir medrando con ellas”, acusó.