Suman 11 presuntas víctimas de GreyCar aquí

Chihuahua.- El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, informó que ya se investiga a la agencia GreyCar, propiedad de Luis Ángel Cordero Borunda, por un presunto fraude de un millón 700 mil pesos en perjuicio de al menos 11 víctimas que ya presentaron querella.

Jiménez Holguín indicó que por el momento se están realizando diligencias para determinar si existe o no delito que perseguir, como recopilación de información y entrevistas. Explicó que no se trata de un tema sencillo pues el caso involucra inversiones, pero consideró que podría constituirse un tipo penal. El funcionario aclaró que por el momento no se ha citado al propietario de la empresa para que rinda declaración, pese a que algunos de los afectados señalaron que se le había convocado a declarar en calidad de imputado este lunes a las 11:00 de la mañana.

Añadió que tampoco tienen información de que haya huido, pues se sabe que sigue operando negocios en la capital y Cuahtémoc, e incluso otros estados.

De acuerdo con la declaración ofrecida a El Diario por el boxeador Marco "El Dorado" Reyes, quien se vio afectado, Luis Cordero Borunda recibía vehículos y dinero con la promesa de venderlos y pagar rendimientos a los inversionistas, pero hasta la fecha no ha entregado dichas sumas.

También manifestó que otro de los fraudes se comete a través del propietario de un lote denominado “Jan”, quien se encarga de realizar refacturas a Luis Cordero, con las que tramitan créditos en el banco Scotiabank ubicado en la calle Sor Juana, para las personas que buscan comprar vehículos, sin contar con facturas originales.

Entre los vehículos que terminaron en poder del presunto defraudador están un Audi valuado en 350 mil pesos, un Sentra 2016 con valor de 170 mil pesos y otro Sentra Advance modelo 2018, que se encontraban resguardados en la agencia GreyCar, ubicada frente a la maquila TRW en la avenida Juan Escutia.