Suman 13 denuncias por abuso sexual y violación en el transporte público

El Diario / Usuarios del transporte Bowi golpearon a un sujeto por realizar tocamientos de índole sexual a mujeres a bordo de una unidad

Chihuahua, Chih.- El transporte público no ha sido un lugar seguro para algunas mujeres quienes han sido víctimas de acoso, abuso sexual y violación.

“No importa si es de día o de noche, algunas personas aprovechan para acercarse a ti en el camión, hacerte tocamientos y /o comentarios lascivos, la verdad es muy triste no poder viajar segura”, expresó Karina, quien se ha enfrentado a situaciones de violencia sexual mientras se dirigía a su casa.

De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el año 2021 esta dependencia, recibió siete denuncias por mujeres víctimas de los delitos de violación y abuso sexual cometidos en el transporte público, mientras que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), tiene cuatro carpetas de investigación por los mismos ilícitos, los cuales han ocurrido en el transporte 'Bowi', es decir, un total de once casos. Aunque se tienen esas cifras oficiales, muchos de los casos, no son denunciados ante la autoridad, ya sea por miedo e incluso por pena y muchos de ellos, suceden en las paradas de camiones en donde muchas veces no hay tanta iluminación.

“Para regresar a casa tomaba el Ruta Tres en la parada del Trebol del IMSS Morelos; era entre las siete y ocho de la noche, era invierno y estaba muy oscuro. En esa parada había un lote de carros o taller de autos, y a esa hora, salía de ahí un señor a esperar el camión; en varias ocasiones se sacó el pene y lo sacudía frente a mí cuando no había nadie”, narra Alejandra Olivas, otra víctima de acoso.

Según lo que ella cuenta, en ese momento se paralizaba y no sabía que hacer. “Me asustaba mucho que se me acercara más si le ponía atención. Las veces que lo llegué a enfrentar le daba risa y lo seguía haciendo; en ocasiones se subía al camión y en ocasiones sólo hacía eso en la parada. No siempre pasaba, pero preferiría caminar en la oscuridad a otra parada más retirada para no topármelo, él sólo hacía eso cuando no había más gente”, expresó Alejandra.

El desglose por municipio, delitos y año, indican que en Chihuahua se recibió una denuncia por el delito de violación; en el municipio de Cuauhtémoc dos por abuso sexual y en Juárez cuatro por abuso sexual, dando un total de siete carpetas de investigación durante el 2021.

En lo que respecta al 2022, se tienen registrados dos casos en el estado, uno en Ciudad Juárez por el delito de Hostigamiento Sexual y otro por Abuso Sexual en Hidalgo del Parral.

Situaciones como la de Alejandra, se han presentado también en el servicio de transporte anteriormente llamado “Vivebús”.

“Recuerdo que iba a la escuela, mi trayecto es largo ya que yo vivo en el sur y estudio en la UACH Norte, en la parada de la Juan Escutia, se vacía el camión; yo iba sentada del lado de la ventana y del otro lado del camión estaba un tipo, yo por el reflejo lo veía que se me quedaba viendo entonces comenzó a tocarse y cuando volteo ya se estaba masturbando. Me quedé en shock, pero reaccioné y corrí con el chofer a decirle; lamentablemente dio la casualidad que se paró en una estación y el tipo salió corriendo; fue algo sumamente traumante”, externó Daniela.

Del periodo 2021-2022 la FEM recibió cuatro denuncias por los ilícitos de acoso, violación y hostigamiento en las rutas del transporte público 'Bowi', información obtenida por transparencia de la FGE con el folio 080139722000343.

De acuerdo con la Operadora de Transporte del Bowi, para tratar de evitar este tipo de malas prácticas, se realizan capacitaciones constantes con los operadores para que ellos puedan detectar situaciones y actuar de manera eficaz y sobre todo preventiva. Además, señaló que la mitad de los camiones, cuentan con cámaras interiores y que seguirán equipando los que faltan en la medida que los recursos lo permitan.

Así mismo, refirieron que lamentablemente todo cuesta y no han podido avanzar de la forma en que quisieran, pues la pandemia representó un freno en los proyectos que habían estado en proceso, pero que, por ahora, se están tratando de retomar.

También expresaron que, para ellos, como responsables de la operación del Bowi, es importante permear la cultura de la denuncia, puesto que, hay casos de los que nadie se entera, ni siquiera ellos mismos.