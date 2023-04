Suman 1,380 menores abusados en 27 meses

Chihuahua.- De enero del 2021 a marzo del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha registrado mil 380 denuncias por delitos sexuales, en los cuales los afectados han sido menores de cero a 17 años en el municipio de Chihuahua.

De acuerdo con las estadísticas, en el 2021 se presentaron 620 situaciones de este hecho, en el 2022 fueron 749 y en lo que va de este 2023, ya se contabilizan 11.

Las colonias que destacan en número de casos son: Revolución con diez en el 2021 y 17 en el 2022; Cerro de la Cruz con seis en 2021, 19 en 2022 y uno en 2023 y la Villa Juárez con nueve en 2021, quince en 2022 y dos en el 2023.

A la lista se suma también Punta Oriente con siete casos en el 2021, catorce en el 2022 y tres en lo que va del presente año.

Además, están la División del Norte con catorce; Jardines de Oriente con catorce; Urbi Villas del Prado con 13; la Martín López con 13; la Riberas del Sacramento II con once; la colonia centro con once y la Infonavit Nacional con once.

En las denuncias que no se especificó el lugar, fueron 41 en 2021; 29 en el 2022 y otras diez más en lo que va del año.

El estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en violencia sexual infantil, de acuerdo con el reporte de la Asociación Civil Transforma, pues al año se llegan a denunciar más de mil 900 casos tan sólo en Chihuahua y Ciudad Juárez.

La Asociación Civil Transforma surgió en el 2016 y trabaja en el acompañamiento y activismo judicial de mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia, así como de integrantes de la comunidad LGBT+, y otros temas que tengan que con los derechos humanos. Su directora, Erika Mendoza, dijo que en el 2017, Chihuahua ocupaba el primer lugar en violencia sexual infantil, pero actualmente ahora se localiza en segundo lugar, sólo por debajo de Baja California.

La activista refirió que la FGE ha reportado que desde hace tres años se denuncian anualmente 900 de estos casos sólo en la Ciudad de Chihuahua y otros mil en Ciudad Juárez, es decir, mil 900 en estos dos municipios.

“Sólo estoy hablando de la violencia sexual infantil; de violación y abuso sexual, eso sin mencionar la pornografía, el sexting, la trata de personas que también afecta a muchas niñas, niños, adolescentes y también a adultas mayores”.

Lo anterior son cifras oficiales; sin embargo, hay algunos otros delitos que en muchas ocasiones no se denuncian.

“El 90 por ciento de los delitos de naturaleza sexual se da dentro de la familia, dentro de la casa, en donde se supone que es nuestro lugar, en donde nos resguardamos de cualquier mal”, condenó Érika Mendoza.

Además la defensora de derechos señaló que estas no son las únicas cifras alarmantes, puesto que en los últimos 20 años el estado ha permanecido entre los cinco primeros lugares en feminicidios, violencia familiar y sexual.

Así como violencias en todas las modalidades contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+.