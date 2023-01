Suman 16 los presos recapturados desde el día de la fuga

Oficialmente fueron 16 los reos recapturados tras la evasión del Centro de Readaptación Social Número 3, de ciudad Juárez, en acciones conjuntas de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Los reos que fueron ubicados y recapturados sin vida son: Ernesto Alfredo P. C. alias “El Neto”, Iván Daniel Acosta Flores, Luis Carlos Jurado Sandoval y Levis Alonso Vera Meléndez.

Luego fueron atrapados con vida Issac Jesús R. R., Ever Armando V. G. alias “El Chavelo”, Raúl Alfonso L. M. alias “El Pachas”, Carlos Guadalupe A. A., Lucas E. M., Joaquín G. P., Sergio C. P., Ricardo A. M., Daniel L. L., José Osvaldo E. N., José Mario C. H. alias “Mata Policías” y Julio César M. V.

En tanto, los tres órdenes de gobierno continúan con los trabajos y las acciones conjuntas que permitan ubicar y recapturar al resto de las personas privadas de la libertad evadidas.