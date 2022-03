Suman 29 detenidos y vinculados a proceso por la masacre LeBaron

Chihuahua.- A tres años y cuatro meses de la masacre en Bavispe, Sonora donde fueron asesinadas tres mujeres y seis niños de las familias LeBaron, Langford y Miller han sido detenidos y vinculados a proceso a la fecha un total de 29 personas, el más reciente “El Coma Toño” quien fue presentado ante el Juez esta misma semana.

Sin embargo, a pesar de la tragedia que fue noticia de alto impacto a nivel nacional y mundial, ningún juicio ha comenzado ni se ha impuesto sentencia alguna lo cual es preocupante.

Lo anterior, lo declaró a El Diario, Adrián LeBaron, padre de “Ronita” una de las mujeres asesinadas quien lamentó que la justicia no avanza como debe, lo cual –dijo- es de dar vergüenza.

“Son 20 los detenidos a que se les ha vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada y otros nueve por homicidio, pero no he podido estar en las audiencias de todos”, narró a este medio de comunicación. Sobre la tardanza de la aplicación de la justicia en contra de los responsables de la muerte de su hija, nietos y demás familiares comentó Adrián LeBaron.

“Los 29 están arrestados por el ataque a Bavispe y la muerte de mi hija y mis nietos. Yo lo que opino es que estoy triste, no entiendo y me siento confundido, si alguien ha estado terqueando he sido yo.

Una vez me propusieron que iban a hacer procedimientos abreviados del secretario de Seguridad Pública de Janos que fue detenido pero yo lo rechace y se canceló eso”, declaró.

La verdad es que el modus operandí en las Fiscalías es que no tienen suficientes recursos ni ganas, también falta la disposición o tendrán miedo, porque no funciona nuestro sistema de justicia.

Es de vergüenza y me siento frustrado, pero desconozco por qué no llegan las audiencias intermedia, me da preocupación, agregó.

A través de su cuenta de Twitter, Adrián LeBarón informó que ayer miércoles, presenció la audiencia en la que Marco A, conocido como “Coma Toño”, fue vinculado a proceso por homicidio agravado, tentativa de homicidio y daños en contra de la familia LeBarón en noviembre de 2019.