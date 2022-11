Suman más de 6 mil querellas contra ARAS

Archivo

La próxima audiencia masiva de formulación de cargos por el delito de fraude, por parte de la fiscalía estatal en contra de los tres únicos ex socios de la empresa “Aras Business Group”, los cuales permanecen detenidos bajo proceso penal, será de 700 denuncias de inversionistas afectados.

El licenciado Gerardo Navarrete, quien representa a varios de los inversionistas afectados, declaró ayer que, “tenemos conocimiento que se van a judicializar 700 carpetas de investigación pero no hay fecha todavía.

No nos han dado fecha en la Fiscalía y estamos a la espera del acuerdo que tengan con el Poder Judicial del Estado”, apuntó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las denuncias penales por el delito de fraude en contra de la empresa Aras alcanzaron ya las 6 mil 023 querellas en las cuatro regiones de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral.

Lo anterior con corte al pasado 25 de octubre y donde la Fiscalía Zona Centro encabeza la mayoría con 5 mil 457 expedientes.

Le sigue la Fiscalía Zona Occidente con 251, mientras que la Zona Norte acumula 190 denuncias y la Zona Sur 125.

En apenas unos días las denuncias contra la financiera pasaron de 600 a 700, con lo que sumaría mil 415 querellas las que se judicializarían en tres megajuicios que realizará la Fiscalía General del Estado.

Fue el pasado 14 de octubre cuando un juez vinculo a proceso penal por tercera ocasión a los tres ex directivos Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P. y Óscar Gonzalo H. M, dentro de la causa penal 2913/2022.

El juicio que enfrentarán en relación a esta causa, es por una afectación económica de 145 millones de pesos y 335 mil dólares, cifra que es la suma de las 400 querellas de la carpeta de la investigación.

Al sumar los tres procesos que enfrentan el daño que se les atribuye es de 225 millones 250 mil pesos, además de 584 mil dólares, por las tres causas.

Empero el diez de agosto la jueza Abigail Sosa vinculó a proceso penal a los tres, ya que se les señala como socios fundadores de Aras Invesment Business Group, por la causa penal 2180/2022, el Ministerio Público presentó cargos por los presuntos delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 300 víctimas por un detrimento de 65 millones 580 mil pesos, así como 243 mil 979 dólares americanos.

Mientras que el pasado mes de abril los imputados fueron vinculados a proceso por los mismos delitos en perjuicio de 14 víctimas por 14.67 millones de pesos y cinco mil dólares.