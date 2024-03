Supera adversidad con la venta de pulseras

Chihuahua, Chih.- Tras perder el empleo con la llegada de la pandemia y ante ello, la necesidad de sacar a su familia adelante, Juan C. aprendió rápidamente a sacar el sustento elaborando pulseras tejidas de manera artesanalmente.

Con una larga experiencia en una maquiladora realizando trabajos manuales, Juan descubrió la habilidad que tenía para realizar trabajos manuales y artesanales.

"Recuerdo que me encontraba muy desesperado porque había perdido mi empleo, entonces me acerqué a un pastor de una Iglesia y él fue la persona que me enseñó y me guió en todo proceso de crear las pulseras", abundó Juan C., agregando que en un principio tenía dificultades al momento de crear las pulseras, pero rápidamente mejoró la técnica.

Por día, con ayuda de su esposa y sus hijos de 10, 9 y 8 años, la familia elabora un aproximado de 100 a 150 pulseras tejidas de manera artesanal, tardando en la elaboración de cada pulsera de 10 a 15 minutos.

De lunes a viernes ofrece las pulseras hasta en 20 pesos, en secundarias,

preparatorias y bachilleratos y los fines de semana alrededor de la Plaza del Ángel, enfrentándose continuamente a los diversos cambios de temperatura “cuando llueve o hace mucho aire la venta se pone muy calmada, tengo que esperarme a que se controle el día para lograr desplazarme a vender todas mis pulseras”, agregó.

Juan está sumamente orgulloso de sus hijos y de su esposa por siempre le brindan el apoyo y no lo abandonan en los momentos difíciles. Además, recalcó que está preparando y enseñando a sus hijos a enfrentar la vida de adultos.

Compartió que ver la cara de satisfacción y felicidad en sus clientes es algo que no tiene precio y lo alientan a continuar con su pequeño emprendimiento de pulseras.

En un futuro, Juan y su esposa planean abrir un negocio en el cual puedan ofrecer diversos cursos de cómo elaborar pulseras y la venta del material para fabricarlas.