Supera Aras las 6 mil denuncias

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las denuncias penales por el delito de fraude en contra de la empresa Aras Business Group S.A.P.I. de C.V., alcanzaron ya las 6 mil 023 querellas en las cuatro regiones de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Parral.

Lo anterior con corte al pasado 25 de octubre y donde la Fiscalía Zona Centro encabeza la mayoría con 5 mil 457 expedientes. Le sigue la Fiscalía Zona Occidente con 251, mientras que la Zona Norte acumula 190 denuncias y la Zona Sur 125. El pasado 14 de octubre, los únicos tres exdirectivos de la empresa Aras que han sido detenidos, identificados como Sergio Armando G. C., Diana Ivonne C. P., y Óscar Gonzalo H. M., fueron vinculados a proceso por el delito de fraude, dentro de la causa penal 2913/2022 por el juez de control Ignacio Muñoz.

El juzgador determinó que había elementos para que los tres imputados sean llevados a juicio por 400 afectados, y fijó el cierre del plazo de la investigación en tres meses. Previamente la juez Abigail Sosa había vinculado en agosto a proceso penal a los mismos tres, ya que se les señaló como socios fundadores de Aras Invesment Business Group, por la causa penal 2180/2022.

En esa ocasión el Ministerio Público presentó cargos por los presuntos delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de 300 víctimas por un detrimento de 65 millones 580 mil pesos, así como 243 mil 979 dólares americanos. Mientras que el pasado mes de abril los imputados fueron vinculados a proceso por los mismos delitos en perjuicio de 14 víctimas por 14.67 millones de pesos y cinco mil dólares.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue sin definir la megaaudiencia por otras 600 víctimas, que será la más grande desahogada en lo que va del proceso en contra de la financiera. La solicitud ya fue hecha por la FGE desde la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que se inicie la cuarta causa penal en contra de la empresa que ha defraudado a miles de chihuahuenses.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la afectación que se tiene en contra de estas 600 víctimas, pero en lo que se ha judicializado hasta ahora, que son 715 denuncias, se contabiliza un desfalco de 224 millones, 478 mil 049.58 pesos, además de 584 mil 780.62 dólares El 4 de agosto inició la primera “megaaudiencia” y culminó el día 9 a las 9:00 de la noche, cuando la jueza Abigail Sosa Rivera dicto auto de vinculación a proceso en contra de los socios fundadores de la empresa, Diana Ivonne C. P., Oscar Gonzalo H. M. y Sergio Armando G. C., dentro de la causa penal 2180/22, en perjuicio de 300 víctimas a las que se les causó un daño de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares. (Heriberto Barrientos Márquez / El Diario)

