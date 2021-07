Superan la pandemia y se adaptan con la moda

Chihuahua.- Johanna y Catherine Bejarano, son mamá e hija respectivamente, quienes a pesar de la adversidad y crisis económica generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), han logrado superarla con su pasión por la moda gracias al trabajo en conjunto, la innovación, al unión y brindar lo mejor de sí para que su negocio continúe con éxito.

La boutique “Love The Glam Store”, es el sueño hecho realidad de Johanna Bejarano Muñoz de 37 años, quien es egresada de la licenciatura en Administración Financiera de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), que inició hace 12 años y desde entonces no ha parado de trabajar para tener las mejores prendas, generar un estilo propio, accesorios y ofrecer una experiencia única para sus clientas, no únicamente vender por vender.

“Somos una empresa socialmente responsable con las mujeres, los animales y el entorno, empoderamos a las mujeres y les damos valor agregado a todo lo que hacemos, con mucho amor para ofrecer a todo México. Creo que es importante que la gente sienta que al venir aquí, se le da la importancia que merece. Si hemos crecido es porque damos mucho amor, no perdemos la esperanza, agradecemos siempre todos los logros, porque no ha sido un camino fácil, no es llegar y decir que pongo mi boutique. Es esforzarse, estudiar mercado, apasionarte con los diseños, la moda, lo que te gusta, hacer empatía con mis chicas y crear un ambiente muy agradable tanto laboral como para quienes nos visitan”, comentó la mujer emprendedora.

Las prendas, vestidos, blusas, pantalones, faldas, zapatos, sombreros, sandalias, bolsos, lentes, accesorios, tienen su estilo y busca mucho la variedad de colores, telas de buena calidad, pero que se sientan frescas, cómodas y elegantes, con el fin de hacer sentir a la mujer empoderada sin importar el tipo de cuerpo que tenga o la edad.

Además de ofertar en la tienda, también hace envíos a diferentes partes de México e internacionales, también a través de las redes sociales ha sido una parte muy vital para superar las crisis económicas, además de agradecer el apoyo de amigos, socios, su hija y su pareja, que siempre tienen cosas buenas que aportar.

El año pasado enfrentó la contingencia con el apoyo entre varias emprendedoras y microempresarias chihuahuenses con su Bazarcito Virtual, que logró compra y venta entre quienes se inscribieron y hacer que la economía se moviera, algo que significó alivio entre muchas familias que no podían ofertar por cierre de negocios y cuarentena.

Además, innovó en catálogo virtual y envío a domicilio de prendas de todo tipo, e incluso por las plataformas de choferes particulares, pero también proporcionó ropa cómoda para las mujeres que habían decidido quedarse en casa en cuarentena, pero que a la vez, se sintieran elegantes, con estilo, sentir la moda aún dentro de su hogar, ya que la idea era no dejar de trabajar, aunque la boutique estuviese cerrada al público al haber sido considerada como actividad no esencial.

“No sólo fue el idear nuevas formas de llegar a las clientas, es ser fiel a ti misma, a tu sueño, el seguir trabajando y no dejarse caer, creer mucho en ti, tener el apoyo de tus seres queridos, es tan vital. Agradecer mucho a la madre tierra por permitirnos estar aquí, por dejarnos vivir, se nos olvida muchas veces que es nuestro hogar y no le agradecemos, por eso es importante, además de llenarse de buena energía, que es algo que se siente al entrar a la tienda, siempre intentamos tener un ambiente agradable, la música, incienso, etcétera”, platicó gustosa Johanna.

En el caso de Catherine de 21 años, su pasión por la moda la heredó de su mamá, pero ahora ha innovado con su concepto bazar “De mi Para Ti”, que se basa en prendas sustentables, que es no desperdiciar ninguna prenda, arreglarla, dejarla como nueva y venderla.

Esto, es una idea para fomentar el conservar el vestuario, no guardarlo y tirarlo, sino optar por mejorarlo y que dure muchos años. “No es usar un vestido una vez y ya. Es tener prendas que si ya no las usas, las traes, se mejoran, arreglan y se venden. De esta forma todos ganan”, comentó la joven madre y propietaria de la boutique.

En su negocio ubicado en avenida Mirador No. 7301, también tiene murales hechos especialmente por el colectivo artístico chihuahuense “División del Norte”, cuyos trabajos buscan la espiritualidad, atraer buena energía y crear conciencia, un concepto muy adecuado con lo que Johanna hace, así que no es sólo ir a una tienda, sino poder apreciar obras de arte.

Además, tiene casi seis años con actividades altruistas para asociaciones de rescate de perros y gatos, como el llamado “Croquetón”, que busca juntar alimento para las decenas de hogares que tienen animales que fueron abandonados o violentados.

Incluso, la misma tienda tiene su botecito para donaciones, que van directamente para la compra de croquetas y son llevadas a los refugios más conocidos de rescatistas.

“Ayudamos a las asociaciones de rescate animal en la ciudad de Chihuahua, nuestra responsabilidad como empresa es brindar soporte para los que más necesitan de nuestro apoyo, en este caso perritos y gatos de la ciudad. Hemos dejado un apartado en nuestros productos con donaciones desde 100 hasta mil 500 pesos”, informó la empresaria desde el 15 de noviembre de 2009.

Además, está en proceso una conferencia sobre experiencias y empoderamiento femenino, que busca impartirlo con todo el amor posible y generar la empatía para que las mujeres recuperen su autoestima, crean en ellas, sean guerreras, sean visionarias y que el mundo está ahí, que lo importante es nunca perder la esperanza.

Para conocer más de ella, sus actividades, su moda, diseño, pueden escribir a Love The Glam Store en Facebook e Instagram o acudir a la boutique.

