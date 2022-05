Superó el estado una semana sin defunciones hasta ayer

El Diario

Chihuahua, Chih.- El estado de Chihuahua se mantuvo sin registro de defunciones desde el pasado viernes 22 hasta el sábado 30 de abril, sin embargo ayer domingo 1 de mayo se registró una defunción más en el municipio de Meoqui. La doctora Leticia Ruiz, directora de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud pidió a la población no bajar la guardia ni confiarse, pues señaló que el Covid 19 no ha desaparecido y seguirá provocando defunciones si no se toman las debidas precauciones.

“Ya teníamos algunos días sin contabilizar muertes, por desgracia estas muertes seguirán ocurriendo y es muy importante considerar eso, considerar que covid 19 no ha desaparecido. Ha disminuido su potencial para causar complicaciones y la muerte, sin embargo covid 19 sigue en nuestro medio ambiente y mientras mantengamos medidas preventivas nos podremos librar gracias a los buenos hábitos y medidas preventivas como lavado de manos, estornudo de etiqueta, sana distancia, uso de gel antibacterial principalmente en lugares públicos, recuerden que todos tocamos barandillas, lugares que se contaminan”, destacó Ruiz.

Señaló que si bien la pandemia nos ha enseñado a conservar la salud estas “buenas constumbres”, han ayudado a reducir otras enfermedades.

Cabe destacar que el jueves 21 se presentó una defunción en la entidad, mientras que el viernes se sumaron cuatro para dar un acumulado desde el inicio de la pandemia de 10,035 defunciones, indicador que se mantuvo en esta cifra hasta el día de ayer cuando se sumó una defunción más para dar un total de 10,036.

Asimismo cabe destacar que la cantidad de casos confirmados con este padecimiento ascendió a 144 mil 447 (+16) y estos casos nuevos se registran en los municipios de Juárez (+4), Chihuahua (+7), Cuauhtémoc (+1) y Delicias (+4).