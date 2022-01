Suplican a cárteles por migrantes desaparecidos

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Familiares de los 13 desaparecidos en Coyame el pasado 25 de septiembre, hicieron un llamado a los jefes de los cárteles para que les permitan traer paz a sus hogares, al saber en dónde están las trece personas ausentes.

Mediante una publicación en redes sociales, fechada el pasado 2 de enero, las familias indicaron que no buscan culpables ni justicia, únicamente quieren saber en dónde están sus allegados.

“Llamado a los jefes de los carteles. No buscamos culpables, no buscamos justicia porque sabemos que no la ahí (SIC), solo buscamos traer paz a nuestros hogares y a nuestros corazones, esa paz que nos robaron cuando se los llevaron”, reza la citada publicación que se acompaña con un video de la agrupación de “madres buscadoras de Sonora”.

En otro de los múltiples mensajes que se encuentran en la misma red social, piden misericordia ya que el error de los ahora desaparecidos, fue querer superarse.

“Ayúdanos a saber dónde están. Les suplicamos que si saben algo de ellos nos lo hagan saber, porque ellos no le hicieron daño a nadie, el error de ellos fue quererse superar y sacar adelante a sus familias. No saben por el dolor que estamos pasando, estamos sufriendo por ellos, queremos saber dónde están. Falta un hijo, un esposo, un padre en nuestros hogares. Díganos por favor dónde están. Regrésenlos por favor tengan misericordia”, señalan e insisten en que no se buscan culpables.

A finales de diciembre pasado, a casi cien días de la desaparición de los trece migrantes en el municipio de Coyame, Gabino Gómez -quien acompaña a los allegados como representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeresdijo que la única información es que “no hay información”.

“Tuvimos una reunión, pero la información es que no hay nueva información.

Se hizo la búsqueda aérea con el helicóptero de la Sedena y no se encontró nada relevante. Se recorrió toda la zona y no hay ningún dato que nos haga suponer donde se encuentran los 13 desaparecidos, ni con vida ni si vida. No tenemos ningún elemento”. Ante esto, señaló que sería hasta el presente año cuando se retomen las actividades en torno a la búsqueda a través de estrategias diferentes, confirmó Gómez.

“Se planteó que no tenía sentido volver a buscar donde mismo, entonces se hará una estrategia de análisis de algunos datos, llamadas telefónicas, comportamientos, a ver si hay indicios de otras líneas de investigación. Esto sería ya hasta el año próximo”.

El pasado 16 de diciembre, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE), ofrecía una recompensa de 200 mil pesos, por información que llevara a dar con el paradero de 7 de las 13 personas desaparecidas que intentaban cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.

La desaparición de dicho grupo se reportó en septiembre pasado, luego de que los familiares perdieran comunicación con ellos. Posteriormente la FGE confirmó que se investigaba la desaparición de las víctimas del sexo masculino, quienes habrían ingresado al punto conocido como Loma de Arena.

El 25 de diciembre se cumplirían 3 meses de la desaparición.