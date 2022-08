Suplirá Miguel Valdez a Marco Licón en Cobach

El secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken

Chihuahua.- El secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, informó sobre la separación del cargo de Marco Licón Barraza a la Dirección General del Colegio de Bachilleres, además de quedará como encargado de despacho Miguel Valdez, según informó el Gobierno del Estado.

El Secretario señaló que como parte de este gobierno humanista no hay miedo a reconsiderar decisiones, por lo cual, quien no siga estos lineamientos no puede continuar en su cargo.

Indicó que se habrá de revisar el proceso de adquisición de uniformes de los Colegios de Bachilleres.

“González Mocken se dijo respetuoso de la decisión y reiteró su compromiso con la educación en el estado de Chihuahua y asegura que mantiene la convicción de permanecer atento y sensible a las necesidades e intereses de la población estudiantil y sus familias”, añadió.

Finalmente, dio a conocer que por el momento se queda como encargado del despacho Miguel Ángel Valdez, Subsecretario de Educación media y Superior, en lo que se designa a la persona que quedará al frente de dicha institución.