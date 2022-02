Surge nuevo fraude contra inversionistas

Chihuahua, Chih.- La empresa “Sueña Bienes Raíces y Construcción” o “SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V.”, es acusada de cometer un fraude similar al de Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V., en perjuicio de al menos 65 inversionistas a los que se les dejó de pagar rendimientos desde septiembre de 2021, y que tampoco han recibido el capital que entregaron al inicio.

De acuerdo con la declaración brindada por algunos de los afectados a El Diario, la empresa, que tiene sus oficinas en el bulevar Ortiz Mena #3406, colonia Lomas del Santuario II Etapa, cuenta con mil 500 inversionistas y al menos 65 se han agrupado para tomar acciones legales. Explicaron que ya se han presentado algunas querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la comisión del delito de fraude.

Agregaron que la compañía, propiedad de Jacqueline Armendáriz Portillo, se dedica a la venta de bienes raíces, todo tipo de seguros y a captar inversiones, ofreciendo rendimientos mensuales del 9 por ciento. Muchos de los inversionistas depositaron al menos 250 mil pesos, pero hay personas que entregaron sumas millonarias.

La empresa se define como 100% chihuahuense, con 7 años de experiencia en el mercado inmobiliario y que proviene de otra empresa dedicada a la construcción y perforación de pozos de agua pota ble, con 50 años de vida. También señala que brinda oportunidades de inversión para todas aquellas personas que buscan hacer crecer su dinero, de manera segura y acorto plazo, de manera garantizada.

Mientras que Jacqueline Armendáriz, en su página de Facebook se describe como promotora de Insignia Life, La latinoamericana seguros, Mapfre, El Potosí y Chubb seguros. Especialista en desarrollo de empresarios en seguros y estrategias financieras, que ayudan a liberarse de deudas, iniciar un patrimonio y multiplicarlo.

Las víctimas explicaron que SOI les dio a conocer que la demora en los pagos se debía a dificultades con la institución bancaria Banregio con la que realizan sus operaciones. Incluso les hizo llegar un oficio con fecha del 24 de agosto de 2021, para explicarles que, debido a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se habían retrasado las operaciones del banco en mención.

Posteriormente, en septiembre del 2021, la compañía comunicó a los clientes que los rendimientos ya no se pagarían de manera mensual, sino trimestral. Desde entonces, la empresa únicamente ha dado largas para no pagar e incluso les ha ofrecido casas, pero se trata de un engaño para seguir sin responder por los adeudos que tiene con los inversionistas

También dieron a conocer que la empresa ha hecho firmar a varias personas una carta responsiva en la que las compromete a no realizar actividades que afecten su “prestigio”, lo que ha generado que muchos inversionistas tengan miedo de tomar acciones legales o públicas en contra de SOI.

Una de las personas defraudadas, que prefirió reservar su nombre, narró que, junto a su esposo, invirtió cerca de 2 millones 500 mil pesos en la empresa en septiembre y, tras recibir un primer pago, dejó de percibir sus rendimientos. A raíz de esto, SOI le entregó un cheque para la devolución de su capital, el cual intentó cambiar en Banregio, donde se le informó que dicha moral ya no tenía cuentas en el banco. “La empresa dice que tiene bloqueada su cuenta , lo cual es una mentira, ya que yo al ingresar los cheques que me dieron, el banco los regresó con la leyenda que la empresa ya no tiene cuenta bancaria con ellos, Banregio”, dijo.

Detalló también que interpuso una querella en Fiscalía, sin embargo no ha habido avances en el caso pese que existen elementos para constituir el tipo penal defraude. además de que presentó dos demandas mercantiles que, sin embargo, no prosperaron porque uno de sus abogados pasó a defender a la propietaria de SOI y otro no dio seguimiento al proceso.