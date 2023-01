Suspenden a alumno con excelencia académica

"El profesor Óscar Érives, supervisor de zona, manifestó que el niño no está suspendido, pero que no puede tomar las clases", lo cual es algo que no entiendo, refirió la madre

Los padres de familia de un menor de 14 años con calificaciones de 9 y 10 respectivamente en todas sus materias, y quien es alumno de la Escuela Secundaria Federal número 8 ubicada en la colonia Revolución al norte de la ciudad, presentaron una queja ante los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), debido a que por una pelea que sostuvo el adolescente a principios de esta semana, con otros dos estudiantes del referido plantel, fue suspendido de manera injusta y no se le ha permitido regresar a clases.

Los padres del menor exigen que se le respete el derecho a la educación, pues la excesiva sanción vino debido a que el alumno asiste a una escuela de “kick boxing”, sin embargo sólo se defendió ante una agresión sufrida por los dos estudiantes, a los cuales no se les sancionó de igual manera.

En el escrito que se envió el pasado 25 de enero dirigido al jefe del Departamento de Secundarias Generales, David Balderrama, se le pide su intervención en el problema suscitado entre alumnos en el grupo del 3D de dicha escuela.

“Mi hijo (se omite el nombre) era acosado por dos jóvenes de la misma escuela desde tiempo atrás, lo cual terminó en pelea el día lunes 23 de enero en la cafetería de la misma escuela, por la cual a mi hijo se le ha negado el estudio, no se le permite tomar clases desde ese día, no me encuentro de acuerdo ya que se están vulnerando los derechos de mi hijo al estudio.

Ya se habló con el supervisor de zona, el profesor Óscar Érives Aragón, el cual me manifiesta que el niño no está suspendido, pero que no puede tomar las clases, lo cual es algo que no entiendo, me dicen que los demás jóvenes involucrados están en riesgo si mi hijo asiste a la escuela, el cual hasta la fecha de hoy no ha tenido problemas de agresividad ni de conducta dentro y fuera de la escuela.

Además de que no cuenta con expediente en la escuela por alguno de esos motivos. Mi hijo tiene excelencia académica en sus calificaciones, que siempre se ha manejado con principios de lo que le enseñamos en casa.

Les pido de la manera más atenta que mi hijo pueda seguir sus estudios y no verse afectado en sus calificaciones”, firmó la madre del menor, quien anexó las boletas y reconocimiento de su desempeño académico, finalizó.