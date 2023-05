Suspenden audiencia Aras

Chihuahua.- La audiencia intermedia de la causa penal 2913/2022 fue suspendida esta mañana debido a que la defensa de los acusados informó que están a la espera que se resuelva un amparo contra la medida cautelar, por lo que esta parte del proceso fue pospuesta y los implicados serán notificados de la próxima fecha.

El abogado defensor de uno de los grupos de los denunciantes, Felipe Acosta, comentó que por ahora no tienen fecha para la audiencia intermedia, pero recalcó que la estrategia de la defensa de los imputados es que no sea celebrada, ya que no quieren llegar al juicio.

Expuso que la solución es que la Fiscalía General del Estado libere los bienes que están asegurados de la empresa, para que sea posible el pago de la cantidad reclamada de los afectados.

Añadió que hay otras dos audiencias intermedias programadas, pero adelantó que ocurrirá lo mismo que en este caso.