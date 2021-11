Suspenden cirugías en Hospital General

Archivo/ El Diario

Las cirugías que se tenían programadas en el Hospital General de Chihuahua “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” fueron suspendidas por falta de material y no aceptan que los familiares de los pacientes lo compren, denunció Annie Escárcega, hija de uno de los afectados.

Mencionó que el pasado viernes estaba programada la operación de su papá, quien tiene fracturado un brazo tras sufrir una caída del caballo el pasado miércoles 27 de octubre, pero a pesar de ya estar preparado para entrar al quirófano fue suspendida porque no tenían material suficiente.

En este sentido, dijo que no sólo a ellos les suspendieron la operación, ya hay más de 20 familias que están en las mismas condiciones, quienes se han acercado a los médicos y enfermeros para decirles que ellos compran el material necesario para las cirugías, pero no aceptan el apoyo sin dar explicaciones al respecto.

Asimismo mencionaron que no les dijeron para cuando sería la cirugía de su familiar, quien ya lleva más de una semana internado, por lo que ellos deben esperar en su vehículo debido a que viven en la localidad de Nonoava.

Annie Escárcega agregó que la mayoría de las familias quienes están a la espera son de otras localidades, incluso hay personas que son de San Juanito y tienen casi dos meses esperando que su familiar sea operado.

En ese sentido, solicitaron el apoyo de las autoridades del Estado para que tomen cartas en el asunto y que las cirugías no se vayan retrasando y pongan en riesgo la salud de los pacientes, solo por el hecho de no tener insumos y no acepten el que los familiares puedan proporcionar.

Por otro lado la secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dio a conocer que la problemática de la falta de insumos en los hospitales se está regularizando, mientras que en el caso de las cirugías sobre fracturas, se manda con algún proveedor realizar las placas a la medida y por lo cual podría tardar en estar listas a tiempo.