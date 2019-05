Chihuahua.- A partir de las 7 de la tarde de hoy podrá darse una sentencia en la acusación de peculado agravado que tiene el Estado en contra del priista Alejandro Gutiérrez.



Para ello, los 3 miembros del Tribunal de Enjuiciamiento, decretaron un receso para deliberar y posteriormente dar la decisión en la sala 19 del Tribunal de Justicia, ubicada en el Cereso 1, en Aquiles Serdán.



Así lo acordaron después de cerrar la etapa de alegatos de clausura, que culminó con una intervención del propio imputado.



"No vi en todo el proceso pruebasde comunicación con funcionarios del gobierno anterior, y no las vi porque no existen.



"No solamente no hubo comunicación ni telefonica ni por medios electrónicos, sino que no los conozco a los funcionarios, y ni siquiera los he tenido para un saludo", finalizó ante el tribunal.