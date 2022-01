Suspenden tianguis en la Nueva España

El Diario

El tianguis ubicado de la colonia Nueva España al sur de la ciudad fue suspendido este fin de semana por faltar a las medidas sanitarias contra el coronavirus (Covid-19), por lo que se levantó un citatorio por incumplimiento.

Lo anterior, tras los recorridos del Operativo Covid compuesto por corporaciones de seguridad del Estado y Municipio, donde se visitaron 42 espacios de gran afluencia en la ciudad como centros y plazas comerciales, restaurantes, hoteles, moteles, bares y sitios con vendedores ambulantes.

Estos días fueron 16 unidades con 25 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Policía Vial, Gobernación y Protección Civil.

Se realizó perifoneo en los tianguis de la colonia Campesina y uno en la que se levantó el citatorio. Se visitaron 10 plazas y centros comerciales, ocho restaurantes, un bar, una clínica y hotel y 20 entre sitios con comerciantes informales y sectores en general.

En estos lugares se les reiteró el uso de mascarilla para cubrir nariz y boca, mantenerse con distancia, además del uso de gel antibacterial; otra medida fue que se les recordó el aforo permitido es del 30 por ciento, y se les notificó que darán recorridos constantemente.

A las personas que no usaban cubrebocas se les proporcionó, también se supervisó la sana distancia y aforo, motivo por el cual en algunos casos se tuvo que levantar un acta administrativa.

Continuarán las visitas a los comercios que revisaron y otros, en los que se encuentran tiendas departamentales, gimnasios, casinos, mercados, lugares de convivencia en general.

Posteriormente, se difundirán diferentes materiales para informar y sensibilizar a la población sobre la dimensión actual del problema e insistiendo en la participación de todos para lograr el objetivo de la reducción de contagios en el corto plazo.

Se retoman medidas que son duras pero necesarias, que ya mostraron su eficacia en meses pasados, como: permanecer en casa, no salir de no ser necesario, no realizar reuniones sociales y aislarse en caso de haber estado cerca de algún contagiado.