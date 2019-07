Suspender construcción del CAM, urgen desde Congreso

Chihuahua.- En sesión de la Diputación Permanente del Congreso, la legisladora priista Rosa Isela Gaytan, urgió al Estado a suspender el Centro de Atención Múltiple en la colonia Santo Niño.

"Es lamentable ver la inevitable confrontación. Hoy es necesario ver otras ubicaciones sin quebrantar una comunidad que no ha sido consultada", acotó.

Manifestó que el espacio en el que se inició la obra, en calles José Eligió Muñoz y casi 27, pertenece históricamente a los vecinos de esa zona.

Que el Gobierno quite barreras, no llegue a la confrontación y escuche a las personas, insistió.