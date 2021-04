Suspenso en audiencia de Maru; dan receso

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- El juez Samuel Mendoza dio un receso no menor a dos horas para dictar vinculación o no a proceso contra Maru C., María A. y Rodrigo D.

Después de casi 20 horas de audiencia, el juez dio un receso para dictar vinculación o no.

Fue a las 04 horas cuando se terminó el debate entre ambas partes.

El juez notificará con anticipación a las partes a que hrs reanudan