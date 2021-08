Sustituye narco a polleros

Archivo / El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Chihuahua– La zona noreste del estado de Chihuahua, que hace frontera con Texas y que incluye los municipios de Aldama, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides, se ha convertido en la nueva ruta de tráfico de migrantes mutado ahora en un negocio que el crimen organizado ha tomado en sus manos, dejando de lado a los antiguos “polleros”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoce la presencia de líderes narcotraficantes involucrados en esta modalidad de trata de personas que en menos de un mes ha dejado por lo menos 147 víctimas a la deriva.

Los migrantes centroamericanos quieren llegar a Estados Unidos a cualquier precio y ante el blindaje de la frontera en Juárez han optado por buscar nuevos caminos, sin percatarse de que en este periplo están cayendo en manos criminales cuyo objetivo no es sólo el cobro de la cuota, sino también el trasiego de droga hacia el país del norte, para lo cual utilizan a los migrantes como “mulas”.

La ruta inicia en Guatemala o El Salvador, cruza a México a través de una frontera porosa y mal atendida y continúa al norte en tren o en camiones de carga. Ciudad Juárez ha sido rebasada por las continuas oleadas de extranjeros que buscan asilo político en Estados Unidos.

En esa realidad, los extranjeros saben que necesitan otra vía para cruzar de manera ilegal el río Bravo; la han encontrado en la región de Ojinaga, punto donde según palabras del fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, desde hace más de 9 meses se detectó la ocurrencia de un fenómeno migratorio y la existencia de un grupo criminal que maneja dicha actividad.

“Hay una organización que opera desde Aldama hasta Ojinaga y es la responsable de estos hechos. Se han llevado a cabo cateos en casas y ranchos de la zona. En la región de Juárez tenemos otras organizaciones criminales que trabajan en el sector de Anapra y otros por el Valle de Juárez hasta Guadalupe-Tornillo; es un problema muy grave por la cantidad de personas que están siendo cooptadas por el crimen organizado y hay una exigencia de pago tanto a ellos como a sus familias”, dijo el funcionario tras el hallazgo de 46 personas en Aldama.

A lo anterior, apuntó Peniche, se suma el hecho de que en algunos casos los delincuentes cargan con droga a sus víctimas para que crucen a Estados Unidos, ya que del otro lado tiene un valor adicional, de tal forma que es un conflicto que se debe atender por los tres órdenes de gobierno, pero particularmente tiene que ser una estrategia nacional para que los estados fronterizos no sigan resintiendo las consecuencias del mismo. En ese momento, sumaban más de 100 personas rescatadas en el corredor Aldama-Ojinaga.

Horacio Echavarría, director del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural –Cemii– señaló que hay un abandono al tema migratorio tanto en el ámbito federal como en el estatal y las condiciones de migración hoy día son de alto riesgo para las personas en movimiento. En 2019, Echavarría ya había advertido sobre el tema, señalando que Chihuahua pasaba de la alerta amarilla a la roja en materia migratoria.

Los rescates

Hacinados y en calidad de secuestrados, 35 hombres, mujeres y niños fueron rescatados el pasado 22 de agosto cuando viajaban sobre la carretera Torreón-Chihuahua. Allí fueron interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en el tramo Bermejillo-Jiménez, tras una denuncia ciudadana que solicitaba apoyo para las personas que pedían bajar, pero el chofer hacía caso omiso de sus peticiones.

Enfrentados a una temperatura mayor de 36 grados centígrados, encerrados en la caja de un tractocamión, los ciudadanos centroamericanos atravesaron el país con rumbo a la frontera que divide México y Estados Unidos. El objetivo era llegar a Ojinaga y de allí cruzar el río Bravo hacia Presidio, Texas. Lo demás se vería después porque lo principal era cruzar la línea fronteriza en aras de un “sueño americano” tan desgastado como los discursos en torno al tema migratorio.

Según informes del INM, las 35 personas estaban en condiciones de hacinamiento y con signos de deshidratación debido al calor extremo que sufrían encerrados en la caja seca de un tráiler. Tras detener la unidad, se percataron de que en el área de carga se escuchaban ruidos y algunas voces de auxilio; al abrir las puertas hallaron a las personas con signos de deshidratación y en malas condiciones en general.

Ninguno de ellos contaba con la documentación que amparara su legal estancia en el país, por lo que fueron remitidos a la estancia migratoria para recibir asistencia y retornar a su lugar de origen. En el caso de los menores no acompañados y las personas en núcleo familiar fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, en tanto que el operador y su acompañante fueron ingresados en el Registro Nacional de Detenciones y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad.

Apenas unos días antes, el 19 de agosto del año en curso, 66 personas migrantes fueron extraídas de un domicilio ubicado en la capital del estado. Procedentes de Honduras, El Salvador y mayormente de Guatemala, tenían por lo menos 15 días en el interior de la casa localizada en el cruce de la calle 23 de Septiembre y vialidad Los Nogales, en la colonia Nuevo Triunfo, al norte de la mancha urbana. Fueron los vecinos del lugar quienes reportaron los hechos.

Por su parte, los inmigrantes puntualizaron que a la ciudad llegaron por el ferrocarril, luego de haberlo abordado en distintos puntos del sur del país. Indicaron que se encontraban “a medio camino de intentar cruzar a los Estados Unidos”.

Previamente, el 27 de julio, 46 migrantes más también fueron rescatados por la Policía Ministerial en un domicilio de Aldama, comunidad que se encuentra en la ruta Chihuahua-Ojinaga, y donde las víctimas se encontraban en malas condiciones de salud debido a la falta de alimentos.

Tras su traslado a la Casa del Migrante, el encargado de esta, Jorge Pérez Cobos, informó que algunas de las personas liberadas presentaban dolor estomacal y de cabeza, ya que al parecer únicamente les daban de comer dos veces al día, además de que se les practicó la prueba Covid con el fin de descartar que alguien fuese portador de la enfermedad. Entre el grupo se encontraban 4 menores y 5 mujeres.

“Están atendiéndose con psicólogas y abogadas, venían en condiciones difíciles, por lo que primero buscamos que estén bien y después se harán las entrevistas necesarias. Ya que se les informe sobre las opciones que tienen, se hará un plan de restitución de derechos y se trazarán rutas para ver a dónde los podemos llevar. Muchos manifiestan su interés por el retorno asistido”, dijo Pérez Cobos en ese momento.

Hay alta probabilidad de que estemos ante un caso de trata de personas: Armendáriz

El caso de las personas migrantes rescatadas en Aldama y otros puntos de la entidad podría estar relacionado con el delito de trata de personas, situación que al momento no se tiene clara, indicó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz.

“No sabemos si fue un secuestro, o bien hay una alta probabilidad de que estemos ante un caso de trata de personas porque en otros casos sí se han dado tintes del trabajo forzado que no está tan visibilizado como en la realidad acontece”, dijo.

Armendáriz dijo que son personas en condiciones de movilidad y eso las vuelve altamente vulnerables, ya que están expuestas no sólo a los abusos policiacos, sino del crimen organizado, que los puede colocar en situaciones extremas. A lo anterior se agrega que debido a su situación migratoria tienen temor de denunciar.

“Qué bueno que los rescataron, pero que se investigue y que no se les revictimice, que no se expongan sus datos, su identidad. Es muy probable que sean objeto de repatriación por parte del Instituto Nacional de Migración pero mientras tanto, que la autoridad esclarezca los hechos porque alguien con intereses oscuros está detrás de esto”, puntualizó.

El entrevistado hizo hincapié en que a partir de la investigación se sancione a los responsables y con ello se mande un mensaje de que, si bien existen migrantes, también existe una autoridad que hace su trabajo.

Testimonio

Hace seis meses, Irving, esposa e hijos salieron de Honduras con la decisión de llegar a Los Angeles, California; sin embargo, tras 180 días la posibilidad de cruzar la frontera es cada vez más lejana. El viaje desde su lugar de origen no sólo resultó costoso, sino largo, inútil y riesgoso. Llegaron hasta Tijuana y trataron de cruzar de manera ilegal sin lograrlo, luego se entregaron con la esperanza de que el Gobierno americano les diera asilo político. No ocurrió. Los regresaron a México, donde podrían ser detenidos también por el Instituto Nacional de Migración y repatriados. No quieren eso, su intención es buscar una nueva ruta más “sencilla” para cruzar.

Llegar a Texas a través de Ojinaga es una posibilidad latente, pero que Irving y su familia no han decidido tomar aún. Han escuchado del riesgo y les preocupa la seguridad de sus hijos. Si fueran sólo ellos dos, dicen, no lo pensarían ni un momento. Por ahora viven en Chihuahua, piden ayuda en las calles y esperan. Esperan que la oportunidad llegue, ya sea para viajar a Ojinaga o resignarse para volver a Honduras.

“No queda de otra”, sólo esperar.

Ruta de migración en Chihuahua

• Torreón-Gómez Palacio hacia Jiménez-Camargo-Delicias hasta llegar a ciudad Chihuahua

• Desde la capital pueden seguir tres vías: hacia Ojinaga, Juárez y Casas Grandes-Juárez.

• Otros ingresan por la ruta del Pacífico a Sonora y de allí entran por Agua Prieta hacia Janos-Ascensión y Juárez. Esa es una zona de doble vía.

• Una tercera vía de ingreso a Chihuahua: desde Sinaloa toman el ferrocarril, atraviesan la Sierra Tarahumara y llegan a la capital para tomar las rutas mencionadas hacia la frontera

¿Cómo llegan?

• En autobuses públicos de pasajeros

• En camiones de carga

• En autobuses particulares

• En ferrocarril