También celebran homoparentales y lesbomaternales

Foto ilustrativa

Chihuahua, Chih.- El Comité de la Diversidad Sexual en Chihuahua se unió a las celebraciones en el marco del día de la familia, pero haciendo hincapié en la diversidad que tienen las mismas, pues según consideraron, durante años distintos grupos han pretendido que la familia tradicional sea el único modelo en México. Sin embargo la realidad es que existen hasta 17 modelos de familia, entre los que se encuentran las familias homopartentales y lesbomaternales, por lo que en redes sociales hicieron circular el Hashtag “Si hay amor es familia”.

Aunque en Chihuahua no se cuenta con una estadística como tal del número de familias de parejas del mismo sexo, derivado del entorpecimiento legal que se encuentran quienes buscan el registro de menores o alguna adopción, el Comité ha sido parte del acompañamiento de al menos cinco casos, informó Karla Arvizo, presidenta de la asociación.

“Si hay amor hay familia es el hashtag que usa el Comité de la Diversidad Sexual porque nosotros estamos convencidas de que sólo hace falta amor. A veces sabemos que la parte legal es necesaria, pero todas las personas tenemos una familia, ya sea dos mamás, una mamá, un papá, hay 17 tipos de familias, (según la Encuesta Nacional de Familia (2015), elaborada por la UNAM) no es nada más mamá y papá. Por eso nosotros sacamos este hashtag para hacer ver a la población en general que hay diversos tipos de familia y que también contamos”, explicó.

En la actualidad existen diversos métodos para que una pareja homosexual pueda tener hijos, que van desde la adopción, la inseminación artificial, la maternidad sustituta o la donación de óvulos, sin embargo y a pesar de que la ley señala que al momento de buscar el registro estas familias no pueden ser discriminadas, la realidad es otra en el estado, que se encuentran desde problemas en el registro hasta procesos de adopción con más trabas que parejas heterosexuales.

“Para ello hay que abrir un juicio, si una persona quiere adoptar se abre todo un proceso en el DIF, no es nada más decir quiero un hijo y que te lo entreguen. El año pasado estuvimos en las mesas de trabajo de adopción en el Congreso del Estado, desgraciadamente no se concluyó el trabajo por la pandemia que nos limitó, pero se está trabajando y sí hay una apertura por parte de autoridades en ese sentido de no discriminar a las familias lesbomaternales y homoparentales, pero hasta el momento si se debe abrir un juicio, ya que en ocasiones nos encontramos que la ley dice una cosa pero en la realidad se hace otra”, explicó.

Asimismo detalló que aún existe discriminación por distintos grupos que calificó como antiderechos y religiosos que han buscado establecer la idea de que la familia sólo puede ser la tradicional,

como se le conoce compuesta por madre, padre e hijos, negando una realidad evidente en el país.

“Los antiderechos y grupos religiosos siguen en contra de los Derechos Humanos de todas las personas, ellos ven su conveniencia, no ven más allá cuando todo esto existe, les guste o no, y presionan a las autoridades para que nos limiten los derechos humanos, pero siempre han incurrido en alguna discriminación. Desde el comité el mensaje es, como lo decimos, si hay amor es familia y el respeto a los derechos humanos, sobre todo siempre viendo por los intereses de los menores”, puntualizó.

fcordova@diarioch.com.mx